NA PRIMORJU SAMO ULCINJ OSTAJE OPŠTINA: Nacrt zakona donosi drastične promene statusa čak polovini crnogorskih lokalnih samouprava

SVE opštine na primorju, osim Ulcinja, dobiće status grada. To se odnosi na Bar, Herceg Novi, Kotor, Budvu i Tivat.

Turistička organizcia

Na severu, status grada mogli bi da dobiju samo Pljevlja i Bijelo Polje, a osim Podgorice i Cetinja, u centralnom delu Crne Gore i Nikšić će da postane - grad. Nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi menja se više od polovine onoga što je ubuhvaćeno postojećim pravnim aktom.

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević saopštio je da su nacrtom jasno precizirani kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni da bi se dobio status opštine, a ključni je da mesto broji više od osam hiljada stanovnika.

- Definisali smo četiri bitna kriterijuma kada su gradovi u pitanju. To je, između ostalog, broj stanovnika, fiskalni kapacitet jedne opštine... Pažljivo mora da se vodi računa o bruto porezima po zaposlenom u jednoj opštini pa se to deli sa brojem stanovnika. Indeks razvijenosti i indeks konkurentnosti - to je treći kriterijum koji nam je vrlo bitan, a na kojem je radilo Ministarstvo ekonomskog razvoja. I četvrti kriterijum jeste infrastruktura - kazao je Janjušević.

On je pojasnio koje opštine trenutno ispunjavaju kriterijume da dobiju status grada.

Lakše do stranih ulagača ŠTO se tiče privlačenja stranih direktnih investicija, taj aspekt bi sada bio bolji, pa bi Nikšić kao grad koji ima dosta solidnu putnu infrastrukturu, krenuo putem ubrzanog razvoja uz već postojeće motore ovog grada kao što su Elektroprivreda, "Solar gradnja", a revitalizacija Rudnika boksit bi bila još jedan zamajaca privredi uz očekivanje ulaska renomiranih evropskih trgovinskih lanaca, zaključuje Tomić.

- Od primorskih opština to će biti sve osim Ulcinja, kojem nedostaje investicione, ekonomske dinamike i mislim da će vrlo brzo u nekom narednom periodu biti konkurentan za status grada. Što se tiče središnjeg dela tu je Nikšić. I na severu mislim da će to biti samo dve opštine - Pljevlja i Bijelo Polje. Kriterijumi za sticanje statusa grada omogućavaju zdravu konkurentnost i opštine mogu raditi na tome da ih u narednom periodu ispune - naveo je Janjušević.

Najveća opština po prostranstvu u Crnoj Gori i bivšoj SFRJ, nikšićka, novim zakonom o lokalnoj samoupravi dobiće status grada. Još ranije odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su podržali tu inicijativu koju su prosledili Vladi, računajući da će to omogućiti nekada vodećem privrednom centru brži razvoj kroz nove izvore finansiranja.

- Mi kao stanovnici Nikšića već odavno predsednike opština zovemo gradonačelnicima, jer je osećaj da je Nikšić grad u pravom smislu reči - kaže za "Novosti" analitičar Spasoje Tomić.

On smatra veoma bitnim i sa političkog aspekta da se prvi čovek grada bira na neposrednim izborima.