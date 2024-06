OSVAJA ŠARMOM I STIHOM: Pesnikinja iz Nikšića Gordana Sarić među 50 nezaboravnih svetskih žena

NIKŠIĆANKA Gordana Sarić našla se među 50 nezaboravnih svetskih žena! Tako su procenili meksičko kulturno društvo "Mil menters" i TV Kabina 11 Kadena Global uz obrazloženje da se "svetska ličnost Gordana Sarić" našla u tom timu jer je njen život "stub kulture savremene istorije".

Privatni album

Među tim damama našle su se pesnikinje iz Srbije (Maja Herman Sekulić), Italije, Španije, Francuske, Amerike, Grčke, Kine, Nemačke, Vijetnama, Kanade, Portugalije, Kube, Poljske, Irana, Indije... U planu je da se štampa knjiga sa biografijama 50 izabranih žena, a pesnikinja Sarić je predsednica tog društva za Crnu Goru.

Gordana Sarić, profesorka francuskog i latinskog jezika, piše ljubavnu i dečju poeziju, kao i pesme o miru. Objavila je 24 knjige, a poezija joj je publikovana u brojnim antologijama i zbornicima. Bavi se prevodilaštvom i aktivna je članica brojnih društava i organizatorka i voditeljka kulturnih manifestacija. Dobitnica je brojnih književnih nagrada, kao i najvećeg priznanja Nikšića - Nagrade oslobođenja grada "18. septembar" za izuzetan doprinos u oblasti kulture. Ona decenijama miluje dušu, potpiruje i rasplamsava emocije, budi nadu, vraća veru u život, ljubav, porodicu. Veliki broj pesama posvetila je počivšem suprugu Momu, uglednom nikšićkom lekaru kardiologu, koji joj je, kako kaže, bio inspiracija - životna i poetska. Iako je iz Konjica, po ocu mađarskog (grofovskog) porekla, Nikšić je zavolela kao rodni grad i u njemu ostala. Uspela je perom da pomeri i sruši predrasude nove sredine, tada po mnogo čemu konzervativne i patrijarhalne. Ali, kako je vreme odmicalo, stihovima je omekšavala tvrda srca onih koji su njena dela čitali.

- Zaista je lep osećaj kada se nalazite u društvu eminentnih ličnost iz sveta kulture i čovekoljublja. Ponosna sam što sam ovim izborom na najlepši način promovisala moj grad Nikšić i Crnu Goru. Doduše, to nije novo, jer gde god bih nastupala do Indije, Kine ili neke druge daleke zemlje znalo se za Montenegro. Radujem se što je moja prijateljica iz Srbije dr Maja Herman Sekulić takođe deo ove lepe priče - kaže za "Novosti" pesnikinja Sarić, dobitnica brojnih nagrada ne samo lokalnih, državnih i regionalnih, nego i svetskih.

- Postaje mi tesno na planeti Zemlji - dodaje u duhovitom stilu naša sagovornica, uvek vedra i nasmejana, odevena u prepoznatljivu čipkastu belu haljinu.

Gotovo da nema nekog značajnijeg svetskog književnog događaja na kojem nije prisustvovala. Nedavno na Svetskom kongresu pisaca u Budimpešti plenila je šarmom, a domaćini su je publici predstavili kao groficu (zbog porekla). Dok je recitovala svoje stihove na francuskom i španskom jeziku prišao joj je potpredsednik mađarskog parlamenta odajući joj dužno poštovanje. Gordana je učestvovala na brojnim festivalima, ali joj se jedan posebno urezao u pamćenje.

- Tek pre nekoliko godina sam pronašla ovu narandžastu boju jer je ranije nije bilo. A što se tiče mog odevanja, privlačila sam pažnju elegancijom svuda gde sam boravila. U Londonu su mi prilazili ljudi, komplimente delili. Bila sam sašila belu palerinu po modelu kraljice Elizabete što im nije moglo promaći pa su me zaustavljali, postavljali razna pitanja, čupali, grlili - kaže Gordana.

- On se održavao na kruzeru između obala Grčke i Italije. Osam dana smo plovili, govorili svoje stihove, a meni se "omaklo" pa sam se oprobala i u šansonama i bila nagrađena aplauzom i ovacijama, priseća se Sarićeva. - Kada smo se iskrcali na tlo Italije pošla sam do Rima gde sam dobila nagradu za svetski doprinos kulturi i to u Senatu. Nagrađena sam i za tematski tekst o nasilju nad ženama, te za esej o umetnosti. I u Srbiji sam nagrađivana od publike. Moje vitrine su prepune diploma, medalja, pehara i drugih nagrada koje mi već čine problem. Nemam gde da ih smestim!

Gordana se nada da će joj priznanje da bude među 50 nezaboravnih žena sveta omogućiti da pomogne svom Nikšiću najavljenu kandidaturu za evropsku metropolu kulture 2030. godine.

- Tu sam i uvek spremna da pomogem. Ako to procene oni koji o tome odlučuju biću srećna - poručuje Gordana Sarić, za čiju poeziju je srpski pesnik i književni kritičar Srba Ignjatović zapisao da je "intimistička i metafizička, apsolutno čista koja podseća na alabasterne antičke ili renesansne biste, fino odnegovana, fino izvajana od jednog komada".