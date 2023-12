BISTE KNEZA NEVSKOG U ZNAK PRIJATELJSTVA: Dok zvanična Podgorica uvodi sankcije Rusiji, iz Moskve stižu darovi narodu Crne Gore (FOTO)

DVA veličanstvena spomenika svetom blagovernom knezu Aleksandru Nevskom u Andrijevici i Nikšiću na najlepši način pokazuju snagu odnosa ruskog i crnogorskog naroda.

I to baš u trenutku kada zvanična Podgorica ne gleda blagonaklono na "majku Rusiju". Bez obzira na to zahvaljujući naporima Ruskog doma u Beogradu, ambasade Rusije u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dve biste, inače dela poznatog ruskog skulptora, akademika Ruske akademije umetnosti Ajdina Zejnalova, otkrivene su na pravoslavni praznik - Dan sećanja na velikog kneza Aleksandra Nevskog. Spomenici su poklon ruskog skulptora narodu Crne Gore.

- Nije tajna da jedno želi crnogorski narod, a nešto sasvim drugo radi zvanična Podgorica koja podržava restrikcije u odnosu na Rusiju - kaže za "Novosti" ambasador Rusije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov koga smo zatekli u Nikšiću, a koji odnose dva naroda smatra istorijskim blagom. - Duboka je simbolika ovog još jednog poklona Rusije koji stoji pored velikog dara carske Rusije, Nikolaja Drugog, a to je hram Svetog Vasilija Ostroškog. Nikšić je grad koji čuva baš mnogo sećanja na bratstvo i prijateljstvo naša dva naroda. Od posebnog značaja je za ambasadu Rusije u Crnoj Gori postavljanje spomenika ovom ruskom svetitelju u Crnoj Gori, jer je on takođe nebeski pokrovitelj ruske diplomatske službe.

Aleksandar Nevski jedan je od najpoštovanijih ruskih svetitelja u Srbiji i Crnoj Gori. Poštovanje kneza Nevskog ne samo kao istaknutog državnika, već i kao svetitelja, počelo je skoro odmah nakon njegove smrti. U Rusiji je podignuto preko dvadeset spomenika u njegovu slavu. A početak izazova na Balkanu istaknutog vajara Ajdina Zejnalova počela je ove godine postavljanjem spomenika akademiku Nikiti Iljiču Tolstoju u Srbiji, uz podršku Ruskog doma u Beogradu.

- To je bio početak moje balkanske priče i velikog ciklusa tih umetničkih dela. Posebnu zahvalnost dugujem gospodinu ambasadoru Ruske Federacije za podršku ove ideje. To nije bilo jednostavno. Kao slikar i čovek umetnosti dobio sam inspiraciju da napravim skulpturu Aleksandra Nevskog proizašlu iz dubine istorijskih veza Rusije i Crne Gore - kaže za "Novosti" Zejnalov. - Inspirisala me činjenica da ta podrška traje stotinama godina. Činjenica da smo postavili u jednom danu dva spomenika za mene je bilo posebno interesantno. Sa jedne strane Aleksandar Nevski je za nas svetac, a sa druge realna istorijska ličnost koja je stvarala rusku istoriju. Verujem da će se vašem narodu dopasti ovaj rad. Imam još ideja, ali to će biti nova iznenađenja.

Njegoš i Puškin V.K. AMBASADOR Rusije u Crnoj Gori kazao je za "Novosti" da se raduje obeležavanju 210 godina od rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, crnogorskog vladara. - Poznate su nam veze Njegoša i Puškina i šta oni znače za naše narode. Kad govorimo o Rusiji odmah se setimo Puškina, a kad govorimo o Crnoj Gori odmah se setimo Njegoša - kaže Maslenikov.

Veze Nikšića i Rusije su posebno duboke. Nedaleko od spomenika Aleksandra Nevskog na Petrovoj glavici smešten je jedan od najlepših pravoslavnih hramova posvećen Ostroškom Čudotvorcu koga je 1900. godine podigao crnogorski knjaz Nikola I Petrović, a projektovao ruski arhitekta Mihailo Mihailovič Preobraženski. Car Nikolaj Drugi Romanov bio je ktitor te veličanstvene bogomolje i Kraljevskog dvora koji se nalazi u neposrednoj blizini crkve.

U podnožju hrama, Trgu Šaka Petrovića, prvom guverneru Nikšića po oslobođenju od Turaka i vođi Narodne stranke u crnogorskom parlamentu, nalazi se skulptura Presvete Bogorodice, dar ruskog vajara Vjačeslava Mihailoviča Klikova. Nešto dalje je Carev most iz 1896. godine koji je u tom vremenu bio najveći građevinski projektat izgrađen uz pomoć ruskog cara Aleksandra III, po kome je most dobio ime. Ovo remek delo je dužine 269 metara, visine preko 13 metara i broji 18 okana.