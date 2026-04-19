Beograd

Obustavlja se saobraćaj u dve beogradske ulice: Jedna je u centru grada, a menjaju se i trase gradskog prevoza

Ana Đokić

19. 04. 2026. u 22:03

BEOGRADSKI Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od sutra doći do obustave saobraćaja u delu Takovske ulice, odnosno od Svetogorske do Trg Nikole Pašića, kao i u delu ulice Tošin bunar, odnosno od ulice Pariske komune do Ivićeve, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica.

Обуставља се саобраћај у две београдске улице: Једна је у центру града, а мењају се и трасе градског превоза

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

U saopštenju se navodi da će obustava saobraćaja u tom delu Takovske ulice trajati do 24. aprila, a u delu ulice Tošin bunar do 28. aprila.

Radove izvodi Javno komunalno preduzeće "Beograd put".

Tokom radova na redovnom održavanju ulice u delu Takovske ulice na teritoriji opštine Stari grad doći će do zauzeća kolovoza, a tokom radova na redovnom održavanju u delu ulice Tošin bunar doći će do zauzeća kolovoza u punom profilu.

Zbog obustave saobraćaja u navedenim ulicama, doći će i do promene trase linija javnog prevoza koje prolaze tim ulicama.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - "Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja"