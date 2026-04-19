Obustavlja se saobraćaj u dve beogradske ulice: Jedna je u centru grada, a menjaju se i trase gradskog prevoza
BEOGRADSKI Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od sutra doći do obustave saobraćaja u delu Takovske ulice, odnosno od Svetogorske do Trg Nikole Pašića, kao i u delu ulice Tošin bunar, odnosno od ulice Pariske komune do Ivićeve, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica.
U saopštenju se navodi da će obustava saobraćaja u tom delu Takovske ulice trajati do 24. aprila, a u delu ulice Tošin bunar do 28. aprila.
Radove izvodi Javno komunalno preduzeće "Beograd put".
Tokom radova na redovnom održavanju ulice u delu Takovske ulice na teritoriji opštine Stari grad doći će do zauzeća kolovoza, a tokom radova na redovnom održavanju u delu ulice Tošin bunar doći će do zauzeća kolovoza u punom profilu.
Zbog obustave saobraćaja u navedenim ulicama, doći će i do promene trase linija javnog prevoza koje prolaze tim ulicama.
(Tanjug)
