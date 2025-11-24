Beograd

LUDILO U BEOGRADU, POPODNEVNI ŠPIC UZEO MAHA: Vozila mile na Gazeli, ali je kritično i na ovim delovima! (FOTO)

В.Н.

24. 11. 2025. u 17:12

POPODNEVNI špic je uveliko uzeo maha u prestonici, gde su gužve u saobraćaju primetne na više mesta - a na pojedinim pravcima vozila mile po putu!

Foto: Naksi kamere

Naime, kako se može videti na naxi kamerama, "najgušće" je na Gazeli, mostu na Adi, Nemanjinoj ulici, ali i na Slaviji. 

Slična situacije je i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Brankovom mostu, tačnije Terazijskom tunelu.

Foto: Naksi kamere

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.

(Kurir.rs)

