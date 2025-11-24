LUDILO U BEOGRADU, POPODNEVNI ŠPIC UZEO MAHA: Vozila mile na Gazeli, ali je kritično i na ovim delovima! (FOTO)
POPODNEVNI špic je uveliko uzeo maha u prestonici, gde su gužve u saobraćaju primetne na više mesta - a na pojedinim pravcima vozila mile po putu!
Naime, kako se može videti na naxi kamerama, "najgušće" je na Gazeli, mostu na Adi, Nemanjinoj ulici, ali i na Slaviji.
Slična situacije je i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Brankovom mostu, tačnije Terazijskom tunelu.
Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.
(Kurir.rs)
Preporučujemo
HITAN APEL "PUTEVA SRBIJE" Vozači, bez ovoga ne krećite na put
20. 11. 2025. u 07:39
MUP: Kontrolisano 400 autobusa i 3.500 teretnih vozila, otkriveno 155 prekršaja
19. 11. 2025. u 19:22
UPOZORENjE ZA VOZAČE: MAGLA! Stanje na putevima u Srbiji
18. 11. 2025. u 17:35
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)