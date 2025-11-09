Beograd

POGLEDAJTE RED VOŽNJE ZA DAN PRIMIRJA: Ovako će funkcionisati prevoz u Beogradu

V.N.

09. 11. 2025. u 11:48

OVAJ red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.

ПОГЛЕДАЈТЕ РЕД ВОЖЊЕ ЗА ДАН ПРИМИРЈА: Овако ће функционисати превоз у Београду

Novosti

Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će u utorak, 11. novembra, zbog obeležavanja državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu, biti izmenjen red vožnje javnog saobraćaja koji će biti usklađen sa rasporedom za nedelju.

Nedeljni red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, naveo je Sekretarijat za javni prevoz.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)