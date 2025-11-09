POGLEDAJTE RED VOŽNJE ZA DAN PRIMIRJA: Ovako će funkcionisati prevoz u Beogradu

OVAJ red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.

Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će u utorak, 11. novembra, zbog obeležavanja državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu, biti izmenjen red vožnje javnog saobraćaja koji će biti usklađen sa rasporedom za nedelju.

Nedeljni red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, naveo je Sekretarijat za javni prevoz.