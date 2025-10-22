Beograd

KOLAPS SAOBRAĆAJA U BEOGRADU: LJudi zaglavljeni u kolonama, gužve na mostovima, ali i u centru, vozila mile

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 17:32

I OVOG popodneva saobraćajni špic izazvao je kolaps u Beogradu. Saobraćaj na mostovima u glavnom gradu Srbije je potpuno usporen, a gužve su u skoro svim delovima grada.

КОЛАПС САОБРАЋАЈА У БЕОГРАДУ: Људи заглављени у колонама, гужве на мостовима, али и у центру, возила миле

Foto: D. Milovanović

Saobraćaj je usporen na mostu Gazela, ali i na Brankovom mostu u smeru ka gradu.

Pančevački most je u potpunom kolapsu u oba smera, a situaciju otežava nezgoda koja se dogodila. Sumnja se da se pokvario automobil ili da se dogodila saobraćajna nezgoda na silasku s mosta.

Foto printskrin Naksi kamere

- Ovo je nesvakidašnje, manja je gužva za Novu godinu. Već sat vremena stojim u koloni - rekla je naša čitateljka.

Gužva je i u centru grada zbog blokade u Ulici kneza Miloša. U njoj je obustavljen saobraćaj, tako da su okolne ulice u kolapasu.

Foto printskrin Naksi kamere

Gužve ima i u Dunavskoj ulici na Dorćolu, ali na kružnom toku kod Bogoslovije, i u ulicama Mije Kovačevića, Dragoslava Srejovića i Severni bulevar.

Takođe gužve su i na prilazima Autokomandi i Mostaru, dok se duž autoputa ka Bubanj Potoku vozi u kolonama.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal