KOLAPS SAOBRAĆAJA U BEOGRADU: LJudi zaglavljeni u kolonama, gužve na mostovima, ali i u centru, vozila mile
I OVOG popodneva saobraćajni špic izazvao je kolaps u Beogradu. Saobraćaj na mostovima u glavnom gradu Srbije je potpuno usporen, a gužve su u skoro svim delovima grada.
Saobraćaj je usporen na mostu Gazela, ali i na Brankovom mostu u smeru ka gradu.
Pančevački most je u potpunom kolapsu u oba smera, a situaciju otežava nezgoda koja se dogodila. Sumnja se da se pokvario automobil ili da se dogodila saobraćajna nezgoda na silasku s mosta.
- Ovo je nesvakidašnje, manja je gužva za Novu godinu. Već sat vremena stojim u koloni - rekla je naša čitateljka.
Gužva je i u centru grada zbog blokade u Ulici kneza Miloša. U njoj je obustavljen saobraćaj, tako da su okolne ulice u kolapasu.
Gužve ima i u Dunavskoj ulici na Dorćolu, ali na kružnom toku kod Bogoslovije, i u ulicama Mije Kovačevića, Dragoslava Srejovića i Severni bulevar.
Takođe gužve su i na prilazima Autokomandi i Mostaru, dok se duž autoputa ka Bubanj Potoku vozi u kolonama.
(Telegraf.rs)
