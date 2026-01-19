Beograd

POŽAR U KALUĐERICI: Policija i vatrogasci na licu mesta

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 19:07

VEČERAS je u beogradskom naselju Kaluđerica, kod stare okretnice, izbio požar.

ПОЖАР У КАЛУЂЕРИЦИ: Полиција и ватрогасци на лицу места

Foto Novosti

Na terenu su vatrogasci i policija, a saobraćaj se trenutno pušta naizmenično.

Kako se navodi, autobusi trenutno ne saobraćaju do okretnice u Kaluđerici.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povređenih.

