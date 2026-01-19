POŽAR U KALUĐERICI: Policija i vatrogasci na licu mesta
VEČERAS je u beogradskom naselju Kaluđerica, kod stare okretnice, izbio požar.
Na terenu su vatrogasci i policija, a saobraćaj se trenutno pušta naizmenično.
Kako se navodi, autobusi trenutno ne saobraćaju do okretnice u Kaluđerici.
Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povređenih.
(Blic)
