PARKING ZONE NA STAROM GRADU U NOVIM BOJAMA: Pravilnik stupio na snagu, stanovnici centra grada imaće više prostora za svoje automobile

NA TERITORIJI opštine Stari grad danas je stupio na snagu novi model zonskog parkiranja koji je doneo promene u načinu korišćenja javnih parking mesta. Redefinisanje parking zona na opštini Stari grad, kako se navodi, urađeno je na osnovu inicijative stanara i lokalne samopuprave, pri čemu uslovi za parkiranje stanara ostaju nepromenjeni.

Sekretarijat za saobraćaj

Naplata je na snazi svakog radnog dana od 7.00 do 22.00 i vikendom, i to subotom od 7.00 do 22.00, umesto do 14.00 kao do sada, a nedeljom od 7.00 do 14.00.

Ljubičasta zona je proširena i obuhvata deo nekadašnje crvene zone na teritoriji opštine, a maksimalno vreme parkiranja je 30 minuta, bez mogućnosti produženja. Deo dosadašnje žute zone od danas je crvena zona, sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 60 minuta, uz mogućnost produženja za još 30 minuta. Na donjem Dorćolu formirala se bela zona, koja obuhvata područje nekadašnje zelene zone, a vremensko ograničenje parkiranja u beloj zoni je 120 minuta, sa mogućnošću produženja za još 60 minuta.

Kako se navodi, promene u zoniranju praćene su analizom frekvencije i funkcionalnosti ulice u blizini javnih garaža prelaze u strože, kraće zone, dok se delovi grada u kojima se vozila duže zadržavaju svrstavaju u belu zonu. Tako će, na primer, pojedine ulice u okolini Obilićevog venca i Rajićeve biti u ljubičastoj zoni, dok će delovi Donjeg grada i Dunavske ulice preći u belu.

Predsednik opštine Stari grad, Radoslav Marjanović rekao je da je krajnji cilj povećanje protočnosti i dostupnosti postojećih parking mesta kako bi se kroz investicije u nove kapacitete trajno rešio nedostatka parking prostora.

- Redefinisanjem parking zona želimo da omogućimo da više korisnika može da koristi postojeća mesta tokom dana. Cilj je da se poveća izmenjivost parkiranja. Time će stanovnicima naše opštine, koji imaju pravo na povlašćeno parkiranje bez vremenskog ograničenja, biti omogućeno brže pronalaženje slobodnog parking-mesta - kaže Marjanović.

Bovan: Primorani na ovakav potez Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan za Tanjug je prokomentarisao promenu na Starom gradu vezanu za parking zone. - Bili smo primorani da u kontrolu i naplatu uključimo i vikend, kada je ovaj deo grada opterećen. Ljudi se praktično ne pomeraju sa parking-mesta i stanari u Starom gradu kruže po 30,45 minuta da nađu parking. Mislim da će redefinisanje parking zona uticati da se lakše dođe do parking-mesta ne samo za stanare, već sve koji, poštujući vremensko ograničenje zone, žele nešto da završe u gradu u tom roku - rekao je Bovan. Uz to, Bovan je naveo da se izmene u zonama parkiranja odnose samo na područje opštine Stari Grad i da se za sada ne razmatra uvođenje u drugim beogradskim opštinama.

Uporedo sa redefinisanjem zona, Opština Stari grad u saradnji sa Gradom Beogradom radi na povećanju broja parking-mesta gradnjom novih podzemnih garaža.

- U toku je izgradnja garaže u Vlajkovićevoj ulici sa 284 nova mesta, planirana je i izgradnja ispod SRC "25. maj - Milan Gale Muškatirović" sa više od 500 mesta, kao i ispod pijace Bajloni, gde je predviđeno 307 novih parking-mesta. Tako će u narednim godinama Stari grad dobiti više od 1.000 novih parking-mesta - dodaje Marjanović.

Korisnici koji se odluče da u centar grada dođu automobilom na raspolaganju imaju parking garaže Obilićev venac (805 parking-mesta), Pionirski park (459), Zeleni venac (303), Masarikova (457), Rajićeva (450), Botanička bašta (245), Palilulska pijaca (87), kao i parkirališta Kalemegdan (113), Vidin kapija (71), Donji grad (387) i Milan Gale Muškatirović (302), što je ukupno 3.679 parking-mesta.