BEZ VODE DELOVI STAROG GRADA: U okolnim ulicama slabiji pritisak

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Stari grad, u sredu, 26. marta, od 8.00 do ponoći, bez vode će ostati potrošači delova ulica na ovoj opštini.

Foto: I. Marinković

Dubrovačka, od Mike Alasa do Dunavske, Dunavski kej, neparna strana (od broja 9 do broja 23) i Dunavski kej, parna strana (od broja 10 do broja 22).

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.