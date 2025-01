APEL ZA KRV: Institut za trasfuziju uputio poziv građanima

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije, koji se nalazi u Ulici Svetog Save 39, pozvao je danas sugrađane da se i u narednom periodu odazovu akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi.

Foto: N.Živanović

Osim u ovoj ustanovi, gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, akcije su planirane i na terenu.



U četvrtak, svoja vrata za dobrovoljne davaoce otvara Crveni krst Obrenovca od 9 do 14 časova, kao i mladenovačka biblioteka "Despot Stefan Lazarević" od 10 do 16, dok će se transfuziološki autobus nalaziti od 10 do 13 časova ispred "Atrijuma" u Novom Beogradu.Poslednjeg dana sledeće radne nedelje, transfuziološki autobus će biti na dve lokacije - ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 i Crkve Svetog velikomučenika Dimitrija od 10 do 14 časova.Za vikend su najavljene dve akcije, i to u subotu, 25. januara, ispred Crkve Svetog preobraženja Gopodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14, a u nedelju ispred "Stop šop ritejl parka" u Borči od 10 do 14 časova.- Kada dajete krv, neko, negde vam uzvraća osmehom. Sreća je veća kada se deli sa drugima - navedeno je u pozivu Instituta.