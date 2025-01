PODNETA 1.804 ZAHTEVA: Veliko interesovanje stambenih zajednica za subvencionisanje radova

o pokazuje i podatak da su na adresu JP "Gradsko stambeno" podneta 1.804 zahteva. Velika većina podnetih zahteva za izvođenje radova odnosi se na kreditiranje do sedam godina preko Banke Poštanska štedionica. Stanari su najviše zainteresovani za saniranje krovova i fasada, kao i rekonstrukciju ili ugradnju novih liftova.

Kako objašnjavaju u JP "Gradsko stambeno", nakon podnošenja zahteva za izvođenje radova, stručne službe prvo izlaze na teren i vrše premer potrebnih radova.

- Sledeći korak je izrada i dostavljanje ponude stambenoj zajednici o kojoj stranari treba da odluče u roku od 30 dana - navode u ovom komualnom preduzeću. - Ukoliko je prihvate, Banka kroz 15 do 20 dana odlučuje o kreditu. Ako se on odobri, stambena zajednica potpisuje ugovor sa odabranim izvođačem, sa ovim javnim preduzećem o stručnom nadzoru, te trojni ugovor kao finalni dokument koji se potpisuje između stambene zajednice, JP "Gradsko stambeno" i Banke.

S obzirom na propisanu proceduru, tek neznatni broj zahteva mogao je da dođe do faze u kojoj je banka već odlučila o davanju kredita.

Za kreditiranje i subvencije zaintresovani su stanari sa teritorije svih 10 gradskih opština podjednako, ali najviše zahteva potiče sa Novog Beograda, što ne čudi s obzirom na to da je reč o najmnogoljudnijoj opštini.

POTREBNA VEĆINA ZA ODLUKU

NAKON što stambena zajednica dobije informacije od JP "Gradsko stambeno", potrebno je da Skupština stambene zajednice donese odluku o izboru izvođača i odluku o kreditnom zaduženju kod banke i to dvotrećinskom većinom glasova.

S obzirom na to da je JP "Stambeno" garant, ne postoji učešće, kao ni ograničenje kredita. Iznos koji se odobrava je u vrednosti radova koji se izvode. Kamata je fiksna do pet godina i iznosi 7,5 odsto, a od pet do sedam - 8,5 odsto.