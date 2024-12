ZNATNO VEĆE KAZNE ZA MANJE PREKRŠAJE: Kako suzbiti vožnju žutom trakom koja je za javni prevoz

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u glavnom gradu ima 30.000 kilometara žute trake, postavljene sa ciljem da se ubrza saobraćaj.

- Kada putnička vozila završe u žutoj traci stvaraju se gužve i tamo gde ne sme da ih bude. Najviše evidentiranih nepoštovanja žute trake ima na Brankovom mostu, gde vozači pokušavaju da sakriju svoje tablice od kamera, pogotovo kada se kreću iza autobusa - rekao je za RTS Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. - Međutim, to je velika greška, zato što kamere snimaju i sa prednje i sa zadnje strane. Verovatnoća da se sistem prevari je skoro nemoguća.

VAN ŠPICA NIJE DOZVOLjENO

ZABRANA vožnje žutom trakom važi i vikendom. Iako postoje saobraćajne table, mnogi vozači ne znaju da se na pojedinim deonicama ova pravila odnose na period od 7 do 21, kao i od 14 do 18 časova. To znači da je van saobraćajnog špica dozvoljeno putničkim vozilima da se kreću "trasom" koja je namenjena taksi i vozila javnog prevoza.