PREKO KOLUBARE UZ VELIKE GUŽVE: Radovi na mostu gotovi do 13. decembra?

NADLEŽNI iz obrenovačke opštine saopštili su da će radovi na Kolubarskom mostu biti završeni do ponedeljka, 9. decembra i on će biti i zvanično otvoren, ali se to nije dogodilo.

Foto: Printskrin

Kako je "Novostima" rečeno iz kabineta Milorada Grčića, predsednika opštine Obrenovac, završetak radova biće gotov sa nekoliko dana zakašnjenja:

- Informacija koju gradska opština Obrenovac ima, potiče sa sajta investitora JP "Srbija Putevi" - kažu iz kabineta. - Naime, most preko reke Kolubare - sanacija u desnoj saobraćajnoj traci posmatrano u smeru Beograd-Obrenovac uz naizmenično propuštanje vozila levom slobodnom saobraćajnom trakom, biće završen do 13. decembra, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Stanovnici Obrenovca nezadovoljni su zbog radova koji su se odužili. Tvrde da most ne samo da nije završen, nego nije ni proširen i produžen, niti postoji više traka, ostrva, asfalt, kao što je obećavano i kako nadležni tvrde.

Podsetimo, radovi na mostu započeti su krajem oktobra. Rađeni su u dve faze, a saobraćaj je funkcionisao uz naizmenično propuštanje vozila i velike gužve i čekanja na ulasku i izlasku iz grada.