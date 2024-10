PROMENA TRASE LINIJE "60" I "60L": Zbog radova u Ulici Sajmište

Tokom redovnog održavanja Ulice Sajmište, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Zemunski put do zone raskrsnice sa ulicom Bulevar Mihajla Pupina, od 30. oktobra do 1. novembra doći će do izmena linije 60 (60L), saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto: B.Grujić

Za vreme izvođenja radova doći će do potpunog zatvaranja kolovoza ulice Sajmište, zbog čega će se vozila sa linije 60 (60L) kretati u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)": Brankov most - Milentija Popovića - interna saobraćajnica - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom dok će se u smeru ka Zelenom vencu kretati trasom Zemunski put, Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase uspostavlja se privremeno stajalište „Staro sajmište“ za smer prema Zelenom vencu, na poziciji preko puta istoimenog tramvajskog stajališta za smer prema Bloku 45.