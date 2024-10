SAVSKI MOST UKLANJAJU U DELOVIMA: Demontaža konstrukcije nad rekom Savom počonje sledeće nedelje (FOTO)

DEMONTAŽA Starog savskog mosta počinje 1. novembra, a rasklapanje konstrukcije, sečenje i rušenje stubova trajaće do oktobra 2026. godine.

Foto: Zoran Jovanovic

Kako za "Novosti" kažu u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, koja je zadužena za rukovođenje ovom kompleksnom akcijom, most će biti rastavljen na delove koji će privremeno biti smešteni u skladištu izvođača radova. O trajnoj poziciji starog mosta odlučivaće se kasnije. Istovremeno, gradiće se stubovi i konstrukcija novog savskog mosta, za koji je prošle nedelje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo građevinsku dozvolu.

Za nekoliko dana, kada saobraćaj na mostu preko Save bude obustavljen, počeće isključenje i uklanjanje instalacija.

- Zatim će uslediti skidanje šina i uklanjanje kolovoza, a posle toga rasklapanje i sklanjanje noseće i glavne konstrukcije - objašnjavaju, u Direkciji, za naš list.

Delovi starog Savskog mosta najverovatnije biće privremeno smešteni na prostor između Brankovog i Savskog mosta, na kom sad mašine pripremaju teren. Uklanjanje starog prelaza nad Savom, dugačkog 400 metara, deo je projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istom mestu, kao i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana.

- Procena je da će za tri i po godine biti gotov tunel, dok će most biti gotov za dve godine - rekao je nedavno gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. - Mislim da će to biti najveći saobraćajni projekat koji će smanjiti gužve u prestonici. Zajedno sa novim mostom za koji sam predložio da se zove Novi srpski most izgradićemo i pet kružnih tokova, proširiti bulevare i napraviti potpuno nove pristupne saobraćajnice sa novobeogradske strane.

Sentimentalna vrednost IZGRAĐEN za vreme Drugog svetskog rata 1942. godine kao privremen, stari Savski most tada je bio jedini u prestonici. Ima sentimentalnu vrednost za Beograđane jer ih podseća na herojsko delo učitelja Miladina Zarića, koji ga je 20. oktobra 1944. godine spasao od miniranja nacista, koji su planirali da ga tokom povlačenja sruše. Preko tog mosta dan-dva posle ulaska u Beograd prešli su borci Šeste ličke i Crvene armije i oslobodili veliki deo Srema.

Čelnici Beograda već godinama traže najbolje rešenje za stari Savski most koji je, bez obzira na česte popravke, u katastrofalnom stanju. Ideja o njegovom premeštanju nije nova. Pre pet godina, Grad je na svom zvaničnom sajtu objavio anketu kako bi se građani izjasnili o lokaciji na koju žele da most bude prebačen.

Jedna od opcija, koja je i proglašena za izbor građana bila je da most bude postavljen u parku Ušće i da predstavlja skulpturu u prostoru ispod koje bi bili organizovani kulturni sadržaji. Druga je da bude pešačko-biciklistička veza između Bloka 70 i Ade Ciganlije.