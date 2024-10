NOVE TRASE DO NOVEMBRA: Ovo su izmene na linijama GSP zbog radova u Savskoj ulici

TOKOM izvođenja druge faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge i kontaktne mreže u Savskoj (deonica od Savskog trga do Mosta Gazela) od danas do 1. novembra godine doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Foto D. Milovanović

Tramvajska linija 11 će i dalje u oba smera saobraćati ulicama Karađorđeva, Zemunski put, Stari savski most, Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Jurija Gagarina i dalje redovno, dok će 12 će i dalje u oba smera ići ulicama Nemanjina, Karađorđeva, Zemunski put, Stari savski most, Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Bulevar heroja sa Košara, Most na Adi, Saobraćajnica pored Hipodroma, Vladimira Radovanovića, Požeška, Banovo Brdo.

Trasa linije 36 će u smeru ka Gazeli biti ulicama Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Mihaila Bogićevića, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila na linijama 51, 511 i 601 će i dalje u smeru ka Gazeli saobraćati od terminusa "Beograd na vodi" ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovno.

Autobuske linije 52, 53, 56, 56L i 51N će u smeru ka Zelenom vencu ići će ulicama Bulevar Vojvode Mišića, Savska, Miloša Pocerca, Sarajevska i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, a linije 52, 53, 56, 56L i 51N i privremeno stajalište u ulici Savska, 20 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Miloša Pocerca (gledano u smeru ka Savskom trgu), odnosno ispred kućnog broja 19.