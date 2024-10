GUŽVE PO ČITAVOM BEOGRADU: Zbog radova ogromni zastoji oko Kumodraške, u ulici kod Bogoslovije, zatvorena i Drajzerova (FOTO)

POČETAK jeseni, povratak Beograđana sa godišnjih odmora i radovi u nekoliko frekventnih ulica u prestonici već nekoliko nedelja stvaraju gužvu u saobraćaju tokom čitavog dana, a naročito u jutarnjem i popodnevnom špicu.

Foto: I. Marinković

Radnici "Beograd puta" rade u Kumodraškoj ulici na Voždovcu, Dragoslava Srejovića na potezu od hale "Aleksandar Nikolić" ka Bogosloviji i Teodora Drajzera na Savskom vencu.

Građani koji dolaze iz Kumodraža, naselja Stepa Stepanović, Dušanovca i ostalih delova Voždovca od polovine septembra koriste alternativne pravce, te ka Autokomandi i ostalim delovima grada idu preko Vojvode Stepe i Bulevara oslobođenja, gde su se stvarale nepodnošljive saobraćajne gužve, jer su i linije javnog prevoza preusmerene u Vojvode Stepe. Ekipe "Beograd puta" obnavljale su Kumodrašku po fazama, a najavljeno je da će radovi biti gotovi do nedelje, kada se očekuje da ova frekventna voždovačka saobraćajnica bude otvorena za vozila.

FOTO: N. Skenderija Radovi u Ulici Dragoslava Srejovića kod Bogoslovije

Duže od dve nedelje traju radovi u delu Ulice Dragoslava Srejovića na Paliluli, zbog čega je zatvorena deonica od 220 metara, od raskrsnice kod hale "Aleksandar Nikolić" pa sve do benzinske pumpe kod okretnice autobusa na Bogosloviji. Zatvaranje ovog "parčeta" stvorilo je nepodnošljive saobraćajne gužve, pogotovo za sugrađane koji žive na Karaburmi, Mirijevu i u Višnjičkoj banji, a najgore je žiteljima leve obale Dunava, koji putuju i po dva sata do centra grada, kada se stvori zastoj na Pančevačkom mostu i Bogosloviji.

Posle mnogobrojnih žalbi, gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan kazao je da će rekonstrukcija ovog dela Dragoslava Srejovića biti završena nedelju dana pre zakazanog roka, odnosno 9. oktobra.

Privatnik zauzeo i trotoar VEĆ godinu i po, otkako je privatni investitor počeo gradnju kompleksa prekoputa Instituta "Siniša Stanković" u Ulici Dragoslava Srejovića i pešaci i vozila su na oprezu. Ograda gradilišta zauzela je desnu stranu trotoara u smeru ka Bogosloviji, sve do benzinske pumpe, što stvara veliki problem pešacima, jer su na drugoj strani trotoara parkirani automobili. Zato ljudi neretko idu po kolovozu, uz samu ogradu gradilišta, dok tik uz njih prolaze autobusi i automobili.

Žitelji Rakovice, Resnika i okolnih naselja koji su navikli da putuju Drajzerovom ulicom i iz nje stižu do KBC "Dragiša Mišović", Bolnice "Dedinje", VMA, moraće da se strpe do aprila sledeće godine kada će, prema sadašnjim najavama gradskih vlasti, biti završeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i proširenju ove ulice na tri trake. Prošle nedelje radnici su ovde počeli da kopaju kolovoz kako bi obnovili vodovodne cevi u ukupnoj dužini od 2.000 metara, sve od KBC "Dragiša Mišović" do Miloševog konaka.

FOTO: N. Skenderija Majstori u Drajzerovoj

Sve do 24. oktobra biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici od raskrsnice Teodora Drajzera, Bulevara patrijarha Pavla, Bulevara vojvode Putnika i Bulevara vojvode Mišića do raskrsnice sa prilaznim putem ka vojnim objektima. Od 24. oktobra do 3.novembra je naredna faza radova u Drajzerovoj, u zoni ukrštanja sa prilaznim putem ka vojnim objektima, gde takođe neće biti saobraćaja. Iz Sekretarijata za saobraćaj poručuju vozačima da se zona gradilišta zaobilazi Bulevarom vojvode Putnika, oko Topčiderske zvezde, Topčiderskim vencem i Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, u oba smera.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom ove dve faze biće promenjen režim rada linija javnog prevoza.