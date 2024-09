KAKO DOĆI DO NOVE BEOGRADSKE AUTOBUSKE STANICE: Detaljan spisak linija gradskog prevoza koje vode od i do kompleksa u Bloku 42

POSLE otvaranja nove centralne autobuske stanice, shodno organizaciji perona i linijama kretanja putnika u dolasku i odlasku, Sekretarijat za javni prevoz predstavio je smernice o mogućnostima korišćenja linija gradskog prevoza.

Foto: N.Skenderija

Dolazni peroni sa brojevima od 1 do 12 raspoređeni su nakon ulazne rampe u pravcu kretanja autobusa s desne strane. Ukoliko se korisnici vrate nazad ka rampi i Ulici Marka Hristića, moći će da koristite stajališta na kojima se zaustavljaju sledeće linije gradskog prevoza:

– 85 (Banovo brdo – Borča 3) – veza sa GO Novi Beograd, GO Zemun, KBC „Zemun“, stadion „Zemun“, naseljem Borča i drugim naseljima na levoj obali Dunava, GO Čukarica i Banovim brdom.

– 600 (ŽS Beograd centar – Aerodrom „Nikola Tesla”) – veza sa Sajmom, petljom „Mostar“, ŽS „Beograd centar“, Aerodromom „Nikola Tesla”.

Naspram glavnog ulaza su raspoređeni peroni za prigradski saobraćaj od 13 do 20. Ukoliko od dolaznih perona korisnici nastave pravo i prođu pored perona za prigradski prevoz od 13 do 20 izlaze na prvo taksi stajalište. Posle taksi stajališta izlazi se na raskrsnicu ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, gde je moguće koristiti tramvajska i autobuska stajališta na kojima se zaustavljaju sledeće linije:

– 7 (Novi Beograd /Blok 45/–- Ustanička) – veza sa Savskim trgom, Nemanjinom ulicom, Trgom Slavija, Bulevarom kralja Aleksandra, Tašmajdanom, Vukovim spomenikom, GO Zvezdara;

– 9 (Novi Beograd /Blok 45/ – Banjica) – veza sa Savskim trgom, Nemanjinom ulicom, Trgom Slavija, Karađorđevim parkom, Kliničkim centrom Srbije, Autokomandom, Voždovcem, Banjicom;

– 11 (Novi Beograd /Blok 45/ – Kalemegdan /Donji grad/) – veza sa Sajmom, Savskim trgom, Pristaništem, Dorćolom;

– 13 (Novi Beograd /Blok 45/ – Banovo brdo) – veza sa GO Čukarica, Banovim brdom;

– 60, 60L (Zeleni venac – Novi Beograd /Toplana/) – veza sa Zelenim vencem;

– 89 (Vidikovac – Novi Beograd /Blok 72/) – veza sa GO Čukarica, Čukaričkom padinom, Žarkovom, Vidikovcem, Blokovima 61, 62, 63, 64, 72;

– 94 (Novi Beograd /Blok 45/ - Resnik) – veza sa blokovima 44, 45, 70, 70a, KBC „Dragiša Mišović“, Vojnomedicinskom akademijom, Banjicom, GO Rakovica, Kanarevim brdom, Kneževcem, Resnikom;

– 95 (Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3) – veza sa blokovima 45, 61, 62, 63, 64, Ušćem, Zelenim vencem, Trgom Republike, Pančevačkim mostom, Borčom i naseljima na levoj obali Dunava;

– E6 (Mirijevo 4 – Novi Beograd /Blok 45/) – veza sa blokovima 44, 45, 70, 70a, Ušćem, Zelenim vencem, Trgom Republike, Pančevačkim mostom, Mirijevom.

Svi polasci za međunarodne i međugradske linije su raspoređeni na peronima od 35 do 56, koji se nalaze do postojećeg aneks objekta koji se koristi kao privremena stanična zgrada. Ukoliko od privremene stanične zgrade nastavite kretanje prema ulici Antifašističke borbe, na tom mestu vas čeka prilaz železničkoj stanici „Novi Beograd“ i mogućnost korišćenja:

BG:voza i linija gradske železnice za Zemun, Batajnicu, ŽS „Beograd centar“, Rakovicu, Kneževac, Resnik, Karađorđev park, Vukov spomenik, Pančevački most i naselja na levoj obali Dunava;

na ovoj lokaciji možete koristiti i druga stajališta prethodno navedenih tramvjskih linija 7, 9, 11, 13;

kao i autobuske linije 94 i 95.

Peroni od 57 do 63 namenjeni za turističke polaske i nalaze se odmah do privremene stanične zgrade i imaju poseban ulaz na autobusku stanicu iz Ulice Marka Hristića, a na ovom mestu se nalazi drugo taksi stajalište.

S druge strane privremene stanične zgrade u Ulici Milutina Milankovića mogu se koristiti stajališta sledećeih autobuskih linija:

– 67 (Zeleni venac - Novi Beograd /Blok 70a/) – veza sa Beogradskom arenom, Ušćem, Zelenim vencem;

– EKO 1 (Vukov spomenik – Naselje „Belvil“) – veza sa Beogradskom arenom, Ušćem, Zelenim vencem, Narodnom skupštinom, Bulevarom kralja Aleksandra, Tašmajdanom, Vukovim spomenikom, GO Zvezdara.

Sekretarijat za javni prevoz naveo je i da prostor dolaznih i prigradskih polaznih perona nemaju kontrolisan protok putnika. Kontrolisani prolazi putnika su postavljeni na prelazu od prigradskih perona ka polaznim, kao i na ulazu od strane putničke zgrade. Kartomati za kupovinu karata su takođe pozicionirani na te dve lokacije.