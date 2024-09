HRANA IZ MENZE NIJE UZROK TEGOBA: Obroci u studentskom restoranu bili ispravni, pokazale analize

POSLE informacije u medijima da je nekoliko studenata iz doma "4. april" osetilo stomačne tegobe nakon obroka u menzi, oglasio se Studentski centar "Beograd", navodeći da uzrok tegoba nije hrana u menzi, s obzirom na to da su obavljene sve neophodne analize koje su potvrdile ispravnost.

Foto Z. Jovanović

Kako navode u SC "Beograd", u ponedeljak i utorak devet stanara se javilo žaleći se na dijareju i povraćanje.

- Neki od njih su naveli da su u nedelju uveče osetili prve simptome, otišli su u Urgentni centar, dobili terapiju (infuziju) i vratili su se u dom - kažu u SC "Beograd". - Nakon utorka nije bilo novih slučajeva. Odmah po prijavi tegoba studenata, Gradski zavod za javno zdravlje uradio je analize, a rezultati su pokazali da je hrana u Studentskom restoranu "Voždovac" ispravna, odnosno - da nije bila zatrovana.

U SC "Beograd", navode da se u restoranu "Voždovac" dnevno proizvede i podeli više od 700 obroka (oko 40 doručaka, 340 ručkova i 330 večera).

- Gradski zavod za javno zdravlje Beograd radi redovne kontrole u svim studentskim restoranima u Beogradu - ističu oni. - U restoranu "Voždovac" analiza je rađena 26. juna, tokom jula i avgusta restoran nije radio (od 5. jula do 22. avgusta), a poslednji uzorci su uzeti 16. septembra. Zaposleni radnici u kuhinji redovno obavljaju sanitarne preglede. Sanitarna inspekcija bila je u restoranu u ponedeljak, urađen je detaljan sanitarno-inspekcijski nadzor, a za svaki slučaj naložene su i mere za pojačan higijensko-sanitarni rad, koje Ustanova sprovodi u najboljem interesu studenata - navode oni.

DNEVNO I 20.000 OBROKA U OKVIRU SC "Beograd" nalazi se sedam proizvodnih i isto toliko distributivnih restorana. Dnevno se pripremi od 15.000 do 20.000 obroka. Jelovnik sastavljaju zajedno upravnici restorana, nutricionisti i studenti, i uglavnom se menja sezonski, ali često i mesečno, kako bi ono što je trenutno u ponudi bilo i na tanjiru.

Akademci su zbrinuti u Studentskoj poliklinici. Studentski restoran u okviru doma "4. april" otvoren je, budući da do trovanja u restoranu nije došlo, te nadležne ustanove nisu naložile zatvaranje, kažu u SC "Beograd".

Doručak po budžetskoj ceni košta 56 dinara, ručak 120, a večera 90 dinara. Novi jelovnik važi od početka juna, i on obuhvata i po šest različitih jela za doručak, poput kroasana, slanine, prženica i riblje paštete. Za ručak je domcima omogućen izbor od pet-šest jela, a tu su obavezno salata, supa ili čorba, hleb i desert, dok večeru čini ponuda od, takođe, pet-šest jela, sezonska salata, desert. Kao i do sada, studentima koji poste je svaki dan obezbeđen posni meni na vodi, ulju i riba. U svim studentskim domovima su cene obroka iste i one se nisu menjale od 2022. godine.