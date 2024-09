UPOZNAVANJE NASLEĐA: Brojne beogradske opštine priključile se obeležavanju "Dana evropske baštine"

POČELI su "Dani evropske baštine", pa će Beograđani tokom idućih mesec dana biti u prilici da se upoznaju sa bogatom istorijom glavnog grada besplatno.

Foto: Opština Grocka

Ovogodišnja manifestacija nosi naziv "Rute, mreže i veze" i svečano je otvorena u četvrtak izložbom "Svestrani umetnik: Nikolaj Petrovič Krasnov - arhitektonsko nasleđe Beograda" u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

U obeležavanje ove manifestacije uključile su se i opštine. Tako će na letnjoj sceni Rančićeve kuće u Grockoj danas u 19.30 nastupiti češki bend "Terne Čhave".

Ovaj bend sa karakterističnim Rom"n"Roll zvukom se smatra vodećim i jednim od najpoznatijih romskih bendova u Češkoj Republici. Od svojih početaka, još od 80-ih godina grupa je poznata po svom karakterističnom zvuku koji spaja centralno-evropsku tradicionalnu romsku muziku sa fankom, rokom, soulom, skajem, džezom, bluzom i drugim uticajima i njihovim varijacijama.

Zemun će programe realizovati do 27. septembra, a pripremljeno je osam tura.

- Među programima su "Sve o Davidu Albahariju" i "Gitarski as Nemanja Bogunović kompozitor i majstor gitare svira na Kalvaricama", kao i izložbe: "Sjaj iznutra sjaji spolja - kreativnost povezuje", "Tradicija i duhovnost kroz tkanine", "Muzikom oko sveta", "Mesta susretanja, kulture i sećanja u Zemunu - tragom monografije Od hana do hotela", "Reč kao put koji nas povezuje" i "Šarm Gospodske ulice" - saopštili su u GO Zemun.

Na Čukarici će programi biti organizovani u kulturnom centru, Galeriji '73 i Zavičajnom muzeju Žarkovo. Biće prikazani filmovi "Putevima čukaričkog nasleđa" i "Matija Ban - između dve dinastije", održavaće se etno radionice, a u planu je i izložba pod nazivom "Tvrđave, kule i gradovi".