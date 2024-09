"VELESLALOM" KROZ VOJVODE STEPE: Prometna voždovačka saobraćajnica krcata nepropisno parkiranim automobilima i opasna za pešake

DA biste kao pešak bezbedno prošetali uz ili niz Ulicu vojvode Stepe na Voždovcu, trebalo bi da imate mnogo sreće ili da budete prvak u slalomu. Od broja parkiranih automobila na trotoaru svaki izlazak napolje za žitelje ovog dela Beograda je lutrija. Parking-mesta nema dovoljno i uvek su zauzeta, te se vozači ne libe da se snađu kako znaju i umeju. Nesavesno parkiranje ovde, izgleda, nije na oku odgovornih službi. Ni policije, ni komunalaca, niti zabrinjava opštinu.

Privatna arhiva

U pojedinim delovima ove ulice koja se proteže od Autokomande do Kumodraža, trotoar je toliko uzak da pešaci jedva mogu da prođu i kada nema parkiranih automobila. Najveća gužva i haos su na potezu od raskrsnice sa Vitanovačkom ulicom, pa sve do Trošarine, gde bahati vozači gotovo svakodnevno ostavljaju vozila ne mareći da li su zauzeli ceo trotoar. Pešaci tako moraju da koračaju po kolovozu, ugrožavajući svoju bezbednost. Drskost pojedinih ide dotle da auta ostavljaju na šinama ili kolovozu, sa uključena sva četiri migavca, dok "nešto obave". A to "nešto" traje...

"Pauk" dežurao nedelju dana DA u Ulici vojvode Stepe već godinama vlada haos, svedoči i situacija iz 2015. godine, kada je "pauk" "Parking servisa" ovde dežurao nedelju dana! Zbog velikog broja žitelja ove voždovačke ulice koji su tada uputili "Beokomu" žalbe zbog bahatih vozača koji se parkiraju gde stignu, komunalne ekipe su ovde dežurale, kontrolisale parkiranje i uklanjale nepropisno ostavljena vozila.

- Pešak koji se odlučio da prošeta našom ulicom nosi glavu u torbi - kaže nam jedan stariji Voždovčanin. - Svaki korak ovde je lutrija, jer nema dana da bar petoro njih nije parkirano na trotoaru, pa moramo da izlazimo na kolovoz da ih zaobiđemo i da se molimo bogu da nas neko ne udari. Majke sa mališanima u kolicima moraju da zaobilaze automobile, to je vrhunac bezobrazluka. Komšije se plaše da puštaju decu da izađu sama na ulicu, da neko ne strada. Žalili smo se, ali taj problem treba da neko trajno reši, jer nema pomoći ako se samo napišu kazne.

Kazna za parkiranje na javnoj površini varira od 5.000 do 25.000 dinara, u zavisnosti od mesta na kome je nepropisno ostavljeno vozilo. Prekršajni nalog, sa fotografijama nepropisno parkiranog vozila, stiže na adresu registrovanog vlasnika, koji ima pravo na plaćanje polovine iznosa kazne u roku od osam dana od prijema obaveštenja.