VITEZOVI STIŽU NA KALEMENGDAN: Od 30.avgusta do 1.septembra u Donjem gradu biće održan festival posvećen srednjem veku i istoriji Srbije

U DONjEM gradu Beogradske tvrđave od 30. avgusta do 1. septembra biće održan srednjovekovni festival, kog organizuje Udruženje za očuvanje starih zanata i veština "Beli orlovi".

Foto: N. Živanović

Posetioce svih generacija očekuju edukativni i zabavni sadržaji, interaktivni programi posvećeni deci i njihovom obrazovanju na temu srpske i evropske baštine srednjeg veka. Festival je otvoren od 17.00 do 22.00 prvog dana, 31. avgusta od 11.00 do 22.00, a poslednjeg dana manifestacije od 11.00 do 17.00. Za to vreme deca i odrasli moći će da jašu konje, kupuju na srednjovekovnom bazaru, učestvuju na radionicama starih zanata i veština, gledaju borbu vitezova na konjima, slušaju srednjovekovnu i etno-muziku, oprobaju se u streličarstvu...