BRANKOVIM MOSTOM I "ZELENJAKOM" PUN GAS: Završeno nekoliko važnih infrastrukturnih gradskih projekata

POSLE mnogo godina kompletno su rekonstruisani kolovoz, ivičnjak, trotoari i stajališta na autobuskoj okretnici Zeleni venac. Radimo na tome da protočnost saobraćaja u Beogradu bude maksimalna, a ovo saobraćajno čvorište je veoma važno za građane jer je mnogo autobusa na tom terminusu, odnosno 16 linija gradskog prevoza.

BEOINFO

To je rekao gradski menadžer Miroslav Čučković i dodao da je završena obnova saobraćajnica sve tri trake na Brankovom mostu, odnosno i žute i dve trake koje idu i iz pravca Starog grada ka Novom Beogradu.

- I iz pravca Novog Beograda ka Starom gradu smo uradili žute trake i posle završetka kružnog toka kod "Dejtonske pumpe, ovog velikog u koji će se slivati tri bulevara imaćemo tu aktivnost rehabilitacije i ove dve trake koje idu ka Starom delu grada - kazao je on.

Foto: N.Skenderija Gradski menadžer Miroslav Čučković

Kako je naglasio, cilj je da do početka školske godine protok saobraćaja na tom delu bude maksimalna za sve, i one koji putuju gradskim prevozom i one koji idu svojim automobilima.

- Koliki je značaj dodatnih saobraćajnih traka, najbolje pokazuju primeri bulevara na Višnjici i Bulevara Zorana Đinđića, koji značajno olakšavaju saobraćaj u špicu - ističe Čučković. - Trenutno se radi Ulica Milentija Popovića i uklanja se malo ostrvo između šina i saobraćajnice kako bi svi koji mogu koristiti i tu treću traku ako u tom momentu nema tramvaja.

Stroga kontrola klima-uređaja ČUČKOVIĆ je da se strogo kontroliše upotreba klima-uređaja u autobusima javnog gradskog prevoza i naveo da je, ako se u nekom vozilu javnog gradskog prevoza ne koriste klima-uređaji kada je temperatura napolju visoka kao ovih dana, propisana je kazna od 180.000 dinar.

Gradski menadžer je najavio da je sledeći saobraćajni građevinski poduhvat u gradu otvaranje mosta preko Topčiderske reke, koji se sada obnavlja, kao i proširenje i obnova Ulice Teodora Drajzera.

Dodao je da je u planu i proširenje i nastavak Bulevara Vojvode Mišića, u delu do Miloševog konaka, gde će, kako je naglasio, takođe biti više traka.

- Radiće se i ono parče Patrijarha Pavla od 1,4 kilometra koje ide sa mosta desno direktno ka Rakovici i Ceraku. Tu ćemo imati izvođača i, nadam se, ove jeseni da ćemo dobiti firmu koja će to napraviti. Na tom gradilištu ćemo biti tokom cele 2025. godine - zaključio je Čučković.