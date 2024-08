POLA BARAJEVA IMA, POLA JOŠ NEMA VODE: Otklonjen kvar na "Lipovici", delovi opštine i dalje imaju suve česme

KVAR u crpnoj stanici "Lipovica", gde je u sredu ujutro pao napon što je prouzrokovalo prestanak rada i prekid u vodosnabdevanju gotovo na celoj teritoriji opštine Barajevo, otklonjen je juče. Sistem se i dalje stabilizuje, deo žitelja Barajeva kojima su zbog defekta bile suve slavine dobili su vodu, ali dragocene tečnosti i dalje danima nema u rubnim delovima ove opštine, zbog nenamenske potrošnje vode.

Foto: Z. Jovanović

Kako su rekli iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", za vreme ekstremno visokih temperatura koje poslednjih dana idu i do 40 stepeni Celzijusovih, beleži se povećana potrošnja vode u celom gradu. Međutim, godinama unazad tokom letnjih meseci, situacija je najteža u Barajevu, gde veliki broj meštana od juna do septembra kuburi sa suvim slavinama. Nadležni kažu da je prosečna dnevna potrošnja južnog dela grada u većem delu godine oko 200 litara u sekundi, a sada se troši više od 700 litara u sekundi, te rezervoar ne može da se napuni toliko brzo u odnosu na to koliko se troši voda.

Problem pod Avalom ZBOG kvara na crpnoj stanici "Pinosava", juče su bez vode bili stanovnici podavalskih naselja Pinosava, Beli Potok, Dugo Polje, Ripanj, Stepašinovac i Zuce. Dežurne ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" bile su na terenu i otklanjale kvar, te je trebalo da žitelji sinoć kasno dobiju vodu.

- "Beogradski vodovod" moli sve potrošače koji žive na Opštini Barajevo za solidarno i savesno ponašanje tokom ove vanredne situacije. Da bi svi građani imali dovoljno vode na svojim slavinama za osnovne životne potrebe, potrebno je da se u narednom periodu njihove komšije odreknu nenamenske potrošnje vode, odnosno zalivanja poljoprivrednih površina i travnjaka, punjenja bazena i svih drugih aktivnosti koje podrazumevaju neracionalno trošenje velikih količina vode - ističu iz ovog preduzeća.

Cisterne SVE dok vodosnabdevanje na teritoriji Barajeva ne bude stabilno, auto-cisterne sa pijaćom vodom nalaze se u Guncatima, Lisoviću, Beljini, Rožancima, Arnajevu i Srednjem kraju. Takođe, dve cisterne "Gradske čistoće" sa dragocenom tečnošću su u Velikom Borku, Karaule - Srednjem kraju.

U ovoj vanrednoj situaciji JKP BVK nastoji da maksimalnim angažovanjem svih raspoloživih kapaciteta ublaži posledice poremećaja u dopremanju dovoljne količine vode svim potrošačima na opštini Barajevo.

Zbog novonastale situacije i problema sa vodosnabdevanjem na Opštini Barajevo, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" je pokrenuo aktivnosti na projektovanju novog cevovoda koji će omogućiti veći protok i bolju snabdevenost vodom građana ove opštine. Radovi počinju u septembru.