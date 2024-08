HOTEL ZA PSA OD 1.000 DO 2.000 DNEVNO: U vreme godišnjih odmora veoma traženi pansioni za životinje, sezona traje do 15. septembra

PANSIONI za pse tokom letnjih meseci izuzetno su traženi.

Foto Pixabay free images

Vlasnici koji na odmor ne mogu da povedu svoje ljubimce i nemaju kome da ih ostave, odlučuju se za organizovani smeštaj koji košta uglavnom od 1.000 do 2.000 dnevno, mada ima i "neproverenih" za pet evra dnevno. Sezona u pansionima za pse, ili hotelima, kako ih neki zovu, počinje sredinom juna i traje do polovine septembra. Tokom godine mesto u smeštaju traži se i tokom praznika i kada se spoji nekoliko neradnih dana. Prema rečima vlasnika, psi kod njih borave najčešće od osam do 12 dana.

Pansioni za kućne ljubimce poslednjih godina se učestalo otvaraju, a među njima su razlike veoma velike. Nema zvaničnog podatka koliko ovakvih smeštaja postoji u Beogradu, jer su nam u Agenciji za privredne registre rekli da ne postoji delatnost koja se klasifikuje samo kao pansion za pse.

Foto: Profimedia

- Ova vrsta posla radi se sezonski, kreće u drugoj polovini juna i traje do sredine septembra - otkriva za "Novosti" jedan vlasnik pansiona. - Što se tiče ostatka godine, traži se smeštaj za ljubimce oko Nove godine i Uskrsa kada se poklopi nekoliko neradnih dana pa ljudi odlaze na kratke odmore. Pretežno u ovakve smeštaje može da stane do 15 pasa, a cene se kreću od 1.000 do 1.500 dinara. Srećom, vlasnici koji su kod nas ostavljali ljubimce obično nisu imali neke specijalne prohteve, već smo se lako dogovarali sa njima oko boravka ljubimaca.

Čuvanje malih životinja NAJVIŠE pansiona namenjeno je psima, međutim mali broj njih brine i o malim životinjama. Beograđani, koji imaju papagaja, činčilu, kornjaču ili zeca, osim hrane, posipa i sena moraće da izdvoje i po 1.000 dinara za boravak ljubimca u pansionu. U slučaju da ove životinje primaju terapiju ili im je neophodna nega, vlasnici će te usluge morati da plate 200 ili 500 dinara više.

U skoro svim pansionima vlasnici su dužni da donesu hranu, a ovo je važno kako psi ne bi menjali svoje navike tokom boravka van kuće. Pojedini u svojim ponudama nude nadzor veterinara ili kupanje i šišanje ljubimaca, a sve ovo povećava cenu boravka. Neki cenovnik formiraju u zavisnosti od kilaže ljubimca, pa su za one koji imaju manje od 20 kilograma cene od 1.000 do 2.000 dinara. Oni koji imaju krupnije rase moraju da izdvoje i do 2.500 dinara po danu. Vlasnici koji odlaze na duži vremenski period mogu se dogovoriti oko cene.

U skoro svim pansionima prvi i poslednji dan plaća se puna cena bez obzira kada vlasnici dovedu ili preuzmu ljubimce. Ima i onih koji daju popuste na dva ljubimca, a postoji mogućnost prevoza životinja od pansiona do kuće ili obrnuto koji se takođe naplaćuje od 1.000 do 1.500 dinara u jednom smeru.

Foto: pixabay

Najčešće građani na čuvanje ostavljaju pse, i najviše pansiona deklarisano je za čuvanje upravo ovih životinja. Postoje i oni koji brinu o mačkama, a cene se ne razlikuju mnogo od smeštaja koji su namenjeni za pse. Pojedini od vlasnika zahtevaju da donesu svoj posip i hranu, dok je drugima ovo uključeno u cenu.