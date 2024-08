LUBENICA 40 DINARA: Šta se kupovalo na "Veletržnici Beograd" protekle nedelje

NA "Veletržnici Beograd" tokom prošle nedelje najprodavaniji je bio paradajz. Beograđani su kupovali i kupus, lubenice, dinje, paprike i breskve

Foto:Beionfo

U odnosu na prethodni period, zabeležen je veći promet paprike i paradajza, koji stižu iz Trstenika i Leskovca. Cena paradajza se kreće od 50 do 100 dinara po kilogramu, dok se paprika "šilja" može naći od 130 do 150 dinara po kilogramu. Lubenica i dinja su "rodom" iz Srema. Kilogram lubenica košta od 30 do 40 dinara, a dinje može od 30 do 50 dinara po kilogramu.