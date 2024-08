SUVE ČESME OKO VUKOVOG SPOMENIKA: Radovi na zvezdarskom vodovodu

ŽITELjI dela opštine Zvezdara ostaće sutra bez vode u periodu od osam do 20 časova.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će ostati parna strana Ruzveltove ulice (od Kraljice Marije do Vojvode Brane), Vojvode Brane (od Ruzveltove do Laze Dokića), Kraljice Marije (od Ruzveltove do Ćirila i Metodije),

Čelopečka, Držićeva, Mitropolita Mraovića, Vojvode Bogdana i Ulica Ćirila i Metodija, (od Zahumske do Vojvode Bogdana). Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne, a nadležni apeluju na sugrađane da pripreme neophodne zalihe.