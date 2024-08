BLIZU FAKULTETA TRAŽE I 650 EVRA: Brucoši beogradskih fakulteta u potrazi za stanovima

PRVI upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu je završen, a brucoši koji nisu uspeli da upišu studije o trošku države ili ne žele da konkurišu za smeštaj u studentskim domovima, u potrazi su sa stanom. Najtraženiji su oni u blizini fakulteta, tako da je lokacija ta koja i dalje diktira cenu. Tako se kirija u zonama blizu visokoškolskih ustanova kreću od 300 do 650 evra.

Foto: Z. Jovanović

Prema izveštajima portala za nekretnine, cene zakupa je minimum 30 odsto veća u "akademskim četvrtima", u kojima su se cene u protekle dve godine čak udvostručile. Najskuplji su stanovi u centru grada , gde je cena 16,4 evra po kvadratnom metru. Sledeća opština je Vračar sa 15,1 evra po metru kvadratnom, zatim Novi Beograd sa 15 evra. Na Paliluli se stanovi iznajmljuju po 13,4 evra po kvadratnom metru, Voždovcu 12 evra. Cene iznajmljivanja stanova na Karaburmi i Mirijevu su u padu, kvadrat je od 9,5 evra.



DOMOVI PUNI U STUDENTSKIM domovima mesta su "rezervisana" samo za odlikaše, a ukupni kapciteti su nešto više od 11.000 kreveta. Ne postoji zvanična statistika koliko studenata je svake godine prinuđeno da potraži privatan smeštaj u prestonici. Ipak, računica kaže da je više od 5.000 samofinansirajućih studenata prve godine, što znači da nemaju pravo na studentski dom, pa će oni koji ne žive u glavnom gradu morati da iznajme stan u Beogradu.

- Roditelji ne pitaju za cenu i traže stanove u blizini fakulteta - navode u agencijama za nekretnine. - Najvažnije im je da dete ne mora javnim prevozom da ide na predavanja, ispite, vežbe, a kao glavni razlog za to navode brigu za bezbednost. Iako im ponudimo jeftinije stanove, koji su samo par stanica udaljeni od fakulteta, ne žele to da prihvate. Spremni su da se odreknu dosta toga da bi platili detetu stan u Beogradu što bliže fakultetu. Dešava se da su to stari, orunuli stanovi sa nameštajem koji je u fazi raspadanja, ali su na par minuta od viskoškolske ustanove.

Okolina Vukovog spomenika "rezervisana" je za studente Mašinskog i tehničkih fakulteta. Garsonjere su se nekada izdavale za oko 300 evra, a sada kostaju od 400 do 500 evra. Za jednoiposobni stan treba izdvojiti oko 550 evra, a dvosobni 650 evra. Teško je naći smeštaj i u okolini Fakulteta organizacionih nauka, Saobraćajnog i Fakulteta političkih nauka. Stanarina je skočila sa 300 na oko 500 evra.



U naselju "Stepa Stepanović", za najmanju kvadraturu treba izdvojiti 475, za dvosobni oko 570, a trosoban košta oko 800 evra. Garsonjera na Novom Beogradu kod Fontane je pre četiri godine mogla da se iznajmi za oko 200, a sada za minimum 300 evra. Jednosobni su oko 450, a dvosobni oko 700 evra.

Na cenu i ponudu stanova u centru grada, čini se, i dalje utice dolazak ruskih državljana. Prosečna cena iznajmljivanja garsonjere, pre izbijanja rata u Ukrajini, je bila oko 250 evra, jednosobnih stanova od 280 do 300 evra, a dvosobnih oko 400 evra. Sada se garsonjera gotovo i ne može pronaći za manje od 300 evra, jednosoban stan je oko 450 evra, dok su dvosobni oko 600 evra. Za nekadašnju "kiriju" za dvosobni stan, studenti sada mogu da dobiju jednu sobu manje. Najeftinije je u Mirijevu, gde je kirija za jednosobni stan oko 280 evra, a na Karaburmi oko 315 evra, što je upola jeftinije nego u centru.