REČNI SAFARI NADOMAK KUĆE: Program DKC i na Velikom ratnom ostrvu

DEČJI kulturni centar Beograda pripremio je bogat program za mališane tokom letnjeg raspusta.

Foto: V. Danilov

Tako će školarci biti u prilici da slobodno vreme do kraja avgusta provode uz učenje novih veština i druženje. Tokom jula biće organizovan program "Rečni safari na Velikom ratnom ostrvu" i radionica "Šta se to krije iza pozorišnih kulisa".

Veliko interesovanje mališani su pokazali za ekološko istraživačku akciju koja će biti organizovana na Velikom ratnom ostrvu. Sva mesta su već popunjena, a deca će učiti o prirodi i životinjama od 2. do 5. jula.

- Ovaj program počinje u utorak, kada će biti formirane grupe i deca će se u DKCB upoznati kroz prezentacije sa ovim beogradskim ostrvom - saopštili su u Dečjem kulturnom centru. - Sledećeg dana planiran je odlazak na Veliko ratno ostrvo i obalilazak priobalja, postavljanje klopki za insekte i prikupljanje biljaka za herbarijum. U četvrtak mališani će preparirati insekte, obići Lido i praviti eko-instalacije, tačnije gnezdo orla belorepana. Poslednjeg dana biće organizovan kviz "Koliko poznajem Veliko ratno ostrvo", a učesnici kviza dobiće diplome.

Druga i treća nedelja jula rezervisana je za radionicu "Šta se to krije iza pozorišnih kulisa". Ovaj program biće organizovana u ponedeljak 8. i utorak 9. jula, kao i 15. i 16. jula u terminima od podneva do 13.30. Mališani koji imaju od 10 do 15 godina biće u prilici da kreiraju pozorišnu scenografiju iz mašte.