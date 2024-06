RADIONICA ZA ŠKOLARCE: Kulturni centar "Čukarica" pripremio radionice za đake tokom letnjeg raspusta

ČUKARIČKI mališani biće u prilici da tokom letnjeg raspusta slobodno vreme provode u Kulturnom centru "Čukarica" i uživaju u brojnim radionicama.

Privatna arhiva

Program je besplatan za sve predškolce i osnovce i biće organizovan tokom jula i avgusta.

U ponedeljak 8. jula počeće radionica "Tapiserija na mrežastoj podlozi" i trajaće do 12. jula. Namenjena je deci koja imaju od sedam do 15 godina i biće organizovana od 10.00 do 12.00 časova. Posle toga, od 15. do 19. jula deca će moći da uživaju u radionici pod nazivom "Kreativni suvenir" i namenjena je mališanima istog uzrasta i biće organizovana u istom terminu.

- Deca koja imaju od 10 do 14 godina, biće u prilici da uče italijanski jezik, a ovaj program trajaće od 29. jula do 2. avgusta i biće organizovan od 11.00 do 13.00 časova - saopštili su u KC "Čukarica". - "Moja vrećica za novac" trajaće od 5. do 9. avgusta od 10 časova do podneva, a nakon toga u planu je da predškolci uče engleski jezik i ova radionica biće organizovana u istom terminu tokom poslednje nedelje avgusta.

Kako su saopštili, broj mesta za svaku radionicu je ograničen, a predviđeno je da na svakoj bude najviše 12 polaznika. Roditelji svoje mališane mogu prijaviti pozivom na broj telefona 355-2678.

Osim mališana i dame će biti u prilici da uživaju u programu "rekreativni balet za odrasle" koji će biti organizovan od 21. do 23. avgusta od 10 do 11 časova.