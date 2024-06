"UNION" ODE ZA 727 MILIONA: Hotel u centru prodat na javnom nadmetanju

HOTEL "Union" koji se nalazi u Kosovskoj ulici u Beogradu prodat je na javnom nadmetanju za 727 miliona dinara, odnosno 6,2 miliona evra.

Foto Google streat

Početna cena bila je 297 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra), na licitaciji je učestvovalo 10 ponuđača, a novi vlasnik hotela je firma "Logga plus d. o. o." iz Beograda, čiji je direktor i osnivač Vladan Miketić.

. Firma "Logga plus d. o. o." registrovana je za trgovinu i pružanje usluga i do sada nije bila u poslovima hotelijerstva. Zajedno sa zgradom hotela od skoro 3.000 kvadrata, Miketić je dobio i umetničke slike, opremu, zalihe, ali i dugove. Prema podacima Narodne banke Srbije, račun hotela Union nalazio se u blokadi od 26. jula 2021. godine do 21. maja ove godine, odnosno 1.030 dana.

Firma osnovana je 2008. godine, ima jednog zaposlenog i prošlu godinu završila je sa gubitkom od 11,1 milion dinara.

Hotel Union sagradio je 1922. godine trgovac Nikola Radenković. Tada je bio jedan od najvećih hotela u prestonici, sa 172 sobe i 241 krevetom. Kada je otvoren bio je kategorisan kao hotel prvog reda.

Tokom osamdesetih ovaj hotel bio je poznat najviše kao rok-hotel, mesto u kome su odsedale najveće jugoslovenske rok zvezde kada su imale koncerte u Beogradu.