GSP OSTAJU SAMO LINIJE U CENTRU BEOGRADA? Sve bliže odluka da kompletan saobraćaj u prigradskim linijama drže privatni prevoznici

GRAD namerava da u narednom periodu gotovo sve prigradske linije prepusti privatnim prevoznicima, a to se odnosi na potez 100, 300, 400 i 700, čime će GSP ostati da opslužuje samo širi centar grada.

Vozila će najpre biti "umivena", Foto Tanjug

Na telefonskoj sednici Privremenog organa usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama o javnom prevozu, gde se daje mogućnost privatnicima da preuzmu linije koje trenutno drži gradsko preduzeće. Kako je istakao predsednik Privremenog organa Aleksadar Šapić, određene linije preći će u nadležnost privatnika samo pod uslovom da poštuju sve odredbe koje će im biti predstavljene, a to se odnosi i na kupovinu novih autobusa.

- Grad time pokušava da dodatno unapredi javni prevoz - kaže on. - Ubrzo ističu desetogodišnji ugovori privatnicima i želimo da u sledećoj "turi" oni imaju daleko veće obaveze nego što su imali ranije. Mi hoćemo da kupimo 300 novih autobusa, ali je to sve teško izvodljivo jer smo u Privremenom organu. Privatnici u ovom momentu drže nešto preko 50 odsto javnog prevoza, a oni su još devedesetih godina ušli u sistem. Putnika ne zanima ko drži određenu liniju, već samo kvalitet usluge.

Kako je naglasio Šapić, procena rukovodećih ljudi GSP, procena je da ukoliko privatnici žele da nastave da rade gradom moraju da imaju više sredtava i biće uslovljeni kupovinom novih autobusa. Veliki problem gradskog prevoznika, pored novih vozila, jesu i sami vozači.

- Velike muke nam zadaju šoferi, pošto moraju da rade šest dana nedeljno - kaže on. - Nije lako doći do dovoljnog broja vozača i to bi nas malo rasteretilo. Još uvek nemamo strane vozače, bar za sada, ali su šoferi napeti jer moraju šest dana da rade. Mislimo da će sa rasterećenjem dobiti normalne vikende. Grad bi zadržao dobar deo linija u centru, a čitav javni prevoz bi funkcionsao bolje. Očekujem da ako budemo sve stigli da sprovedemo u roku od dve godine na ulici nemamo stariji autobus od tri godine.

Vozila GSP, Foto N. Skenderija

Preppuštanje poslednjih prigradskih linija koje drži GSP u privatne ruke biće mač sa dve oštrice, smatraju predstavnici opozicije i pitaju se kako Grad sa novcem koji bi njima dao ne može da pokrije troškove gradskog preduzeća. Takođe, oni napominju velike višemesečne probleme na liniji 511 za Sremčicu, kada su se u svega mesec dana zapalila tri vozila, a veliki broj njih bio je u kvaru. Zbog toga su građani ovog dela Čukarice dva puta organizovali proteste na ulazu u naselje, a Grad je "pomogao" sa dodatna dva zglobna vozila na gas.

Poslednji ugovor koji je potpisan sa privatnikom jeste onaj od prošle godine za potez 600, odnosno linije koje voze do Surčina. Kko je za naš list istakao predsednik opštine Stevan Šuša putnici su zadovoljni uslugom i do sada nisu imali većih primedbi.

Prodat udeo u "Lasti" PAKET akcoja Saobraćajnog preduzeća "Lasta" u vlasništvu Grada prodat je na beogradskoj berzi za 560 dinara po akciji, odnosno ukupno 145,26 miliona dinara. Radi se o ukupno 264.116 akcija. Statistika vlasništva u "Lasti" pokazuje da trenutno najveći udeo poseduje Akcionarski fond 29,72 odsto, zatim Republika Srbija sa 13,79 procenata, dok je Grad Beograd do ove prodaje bio treći po veličini suvlasnik sa 11,48 odsto. Ovo preduzeće na spisku je Ministarstva privrede za moguću privatizaciju tokom ove godine, pošto se vodi u kategoriji "moguća objava javnog poziva u 2024." u svojevrsnoj privatizacionoj bazi.

Inače, potez 100 "drži" naselja Padinska skela, Vrbovski, Crvenka, Ovča, Borča, Jabučki rit, Dunavac, Reva i Kovilovo, potez 300 Grocku, Begaljicu, Zaklopaču, Vrčin, Ritopek, Boleč, Leštane, Bubanj Potok, Vinču, Mali Mokri Lug i Veliki Mokri Lug. Autobusi 400 idu do Pinosave, Belog Potoka, Zuca, Bele reke, Glumčevog brda i Ralje, a potez 700 do Batajnice, Busija, Ugrinovaca, Male Pruge, Zemun Polja i 13. maja.