RADOVI NA LINIJSKOM PARKU ZA DVA MESECA: Na proleće nastavak uređenja budućeg zelenog koridora između beton hale i Pančevačkog mosta

UREĐENjE Linijskog parka, koji se u dužini od 4,8 kilometara proteže od Beton hale do Pančevačkog mosta biće nastavljeno za oko dva meseca - rekao je, za "Novosti", glavni gradski urbanista Marko Stojčić.

Foto: Beoinfo

Pretvaranje trase bivše pruge u moderan zeleni pojas, prema tenderskoj dokumentaciji, koštaće 70,5 miliona evra. Do sada je završena prva od deset celina, na čijem delu je otkrivena "Vodena kapija".

Preduslov za početak radova na ovom projektu bilo je izmeštanje pruge, koja od 2018. godine nije u funkciji, što su uradili radnici "Infrastrukture železnice Srbije". Potom je krajem 2022. godine završena izgradnja prve celine Linijskog parka, od Beton hale do Bastiona Svetog Jakova. Radovi su zatim potpuno stali, a gotovo da se poslednjih godinu dana nije ni pričalo o ovom projektu, iako su u budžetu grada bila opredeljena sredstva za ovaj projekat.

- U toku je pribavljanje neophodnih dozvola, tako da će radovi ubrzo biti nastavljeni - istakao je za naš list Stojčić. - Radiće se celina po celina, i cilj je da se završi čitavih pet kilometara, do Pančevačkog mosta. To će biti nova zelena oaza za sve građane prestonice, koji će moći da vide kakav je potencijal Beograda na obalama Save i Dunava. Konačno nemamo barijeru, odnosno železničku prugu koja nije dozvoljavala ljudima da dođu do najlepših delova prestonice.

Konzorcijum izvođača radova izabran je na tenderu krajem prošle godine, a posao na preostalih devet celina procenjen je na čak 70,5 miliona evra. Ceo projekat finansiraće se iz budžeta grada.

Foto: Beoinfo

Radove na prvoj celini Linijskog parka završilo je "Gradsko zelenilo". Prostor od Beton hale do "Pančevca" je kao višenamensku zelenu oazu za rekreaciju i odmor osmislilo 55 mladih arhitekata, izabranih na pozivnom konkursu 2020. godine.

Prema projektu, Linijski park imaće pešačke i biciklističke staze, platoe za izložbe, festivale, klizanje, dečja igrališta, sportske terene na otvorenom, trim-staze, skejt park, kafiće, restorane, umetničke paviljone, edukativne centre. Novom zelenom koridoru ukupno će pripasti 22,8 hektara priobalja.

Od toplane do marine

BUDUĆI Linijski park obuhvataće deo teritorija gradskih opština Stari grad i Palilula, tačnije prostor između SC "Gale Muškatirović", regulacije reke Save do Beton hale, kao i regulacije Bulevara vojvode Bojovića i Dunavske ulice, uključujući i komplekse Toplane "Dunav" i Marine "Dorćol".