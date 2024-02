BACILI OTROVANE PILEĆE GLAVE: Incident na Vračaru, građani zabrinuti za bezbednost ljubimaca

GOMILA očišćenih pilećih glava na trotoaru pored kojih se nalazi uginula mačka, fotografija je koja se ovih dana širi društvenim mrežama, a ovaj jeziv prizor navodno je zabeležen na Vračaru.

Foto: Printskrin Instagram/ serbialive_beograd

Autor ove fotografije navodi da su nepoznate osobe bacile otrovane kokošje ostatke u vračarskim ulicama Sazonovoj, Metohijskoj i Vidovdanskoj.

- Bačene otrovane pileće glave u ulicama Vidovdanska, Sazonova i Metohijska. Na slici se vidi mačka koja je uginula od njih. Prijavljeno je nadležnima, ali ko zna kad će izaći na teren - piše ispod fotografije koja je objavljena na "Instagramu".

Za ovakve situacije nadležne su opštinske komunalne inspekcije. Pre godinu i po dana, slična situacija bila je i na parkingu ispred zgrada u Ulici Radovana Simića Cige na Voždovcu, gde su ljudi godinu dana, gotovo svakog jutra, nailazili na bačene pileće glave, nožice i iznutrice.

Kada su se "Novosti" obratili voždovačkoj komunalnoj inspekciji, pokrenuta je akcija koja je otkrila da su dvojica muškaraca nekoliko meseci u mesari kupovala pileće glave, nožice i iznutrice, pakovala ih u automobil i razbacivala od Novog Beograda do Voždovca, kako bi nahranili ulične pse i mačke. Počinilac je priznao svoj prekršaj, a na saslušanju je dodao da nije zabranjeno hraniti pse i mačke na ovaj način. Iako su ga Voždovčani nekoliko puta zatekli dok rasipa pileći otpad i pitali ga ko je i zašto to radi, on im se lažno predstavio kao radnik "Veterine".