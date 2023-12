PONOSAN NA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA: Intervju Aleksandra Šapića, kandidata za gradonačelnika na listi "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane"

NA čelu Beograda proveo je godinu i po i za to vreme uspeo je da realizuje nekoliko projekata, važnih za život stanovnika prestonice.

Foto: I. Marinković

Tokom svog prvog mandata u Starom dvoru, gde je došao posle decenije rukovođenja Novim Beogradom, često je govorio da mu je glavni cilj - uvođenje reda u gradu. Beograđani su ovog leta dobili jeftiniji javni prevoz koji oni najstariji i školarci uopšte ne plaćaju. Deca su dobila besplatne vrtiće, udžbenike... Počeo je sa promenama u javnom prevozu, "oživeo" je komunalnu miliciju, uhvatio se ukoštac sa uređenjem Savskog šetališta, građani su dobili besplatan ulazak na bazene... I baš na obali Save u novobeogradskom Bloku 70 razgovarali smo sa Aleksandrom Šapićem, predsednikom Privremenog organa Grada Beograda i kandidatom za gradonačelnika liste "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane". Sada se uklanjaju splavovi koji su tu bili nelegalno postavljeni i zaklanjali pogled na reku. Neki su već premešteni, a da se razlika uveliko primećuje pokazali su nam i labudovi koji sada plivaju do obale, što pre nisu mogli od nagomilanog smeća. Nedaleko odatle, na uglu Jurija Gagarina i Gandijeve postavljena je Komunalno-bezbednosna stanica, jedna od 100 koliko će ih biti širom grada. Svaka od njih će da radi 24 časa, i sem za prijavu komunalnih problema, "pokrivaće" osnovne škole i vrtiće u okolini. - Kada sam pre godinu dana rekao da ćemo suštinski da promenimo komunalnu i bezbednosnu sliku grada, jer ćemo u sve delove prestonice postaviti ovakve stanice, mnogi nisu verovali - kaže nam Šapić. - Zbog toga sam posebno srećan, jer je tokom realizacije ovog projekta bilo najviše opstrukcija. Ove Komunalno-bezbednosne stanice biće simbol reda, poretka, čistoće i očuvanja prirode.

Za godinu i po, koliko ste proveli na čelu grada, na koji svoj potez ili odluku ste najponosniji?

- Na sve značajne odluke iz oblasti socijalne politike koje smo doneli. Pronašli smo za to u budžetu više od 100 miliona evra, iako je manji u odnosu na prošlogodišnji zbog inflacije koja je sve pogodila. Za socijalne mere sam se uvek zalagao, jer smatram da je pre svega najvažnija briga o ljudima. Iskoristio sam svoje iskustvo iz lokalne samouprave, a lokalnom politikom se bavim već 14 godina i sproveo sam ozbiljnu socijalnu politiku, kakvu sam vodio i dok sam bio na čelu najmnogoljudnije opštine u Srbiji. Počeli smo prošle godine sa novogodišnjim vaučerima koji su građanima važni u decembru ili januaru, kada se troškovi jedne porodice nagomilaju. To sam radio i pre dve godine na Novom Beogradu, pa su govorili da je to ad hok, projekat zbog izbora. Istu priču ponavljali su i prošle godine, a mi opet ove godine delimo vaučere. Sve je identično kao prošle godine, samo je sada proširen asortiman robe koju roditelji mogu da kupe deci, mogu da kupuju i dečju opremu i igračke. Vaučer je moguće iskoristiti u više od 100 radnji širom Beograda. Ukinuli smo plaćanje bilo koje usluge socijalne zaštite kao i liste čekanja. U trenutku kada sve poskupljuje, mi smo pojeftinili javni prevoz, i to duplo, u toku velike borbe sa privatnicima. Uveli smo besplatan prevoz, prvi put za srednjoškolce i penzionere, kao i besplatan noćni prevoz. Tokom leta smo građanima obezbedili besplatne bazene i podelili oko 200.000 karata. Doneli smo odluku o povećanju plata vaspitačicama i svima koji rade sa našom decom u predškolskim ustanovama. Sproveli smo i odluku o besplatnim udžbenicima i vrtićima. Od novembra, svi predškolci imaju besplatne časove engleskog jezika. U toku je nabavka prečišćivača vazduha za sve prostorije u kojima borave deca u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. To su najozbiljnije socijalne mere u proteklih nekoliko decenija.

Da li biste, iz ove perspektive, nešto drugačije uradili?

- Ne bih promenio apsolutno nijednu odluku koju sam doneo otkako sam izabran za gradonačelnika Beograda. U ovih godinu i po ponašao sam se kao da ću imati pun mandat i ulazio sam u dugoročne projekte. Možda bih u nekim situacijama promenio metodologiju ili mehanizam sprovođenja odluka, jer sam se u međuvremenu upoznao sa nekim ljudima koji su u sistemu, njihovim kapacitetima, pa bih možda nešto sproveo na drugačiji način, ali nijednu odluku ne bih promenio. Takođe, siguran sam da će u budućnosti, bez obzira na to da li ću ja ili neko drugi voditi Beograd, niko neće hteti a ni smeti da promeni nijednu odluku koja je doneta u ovom periodu, jer bi to izazvalo gnev svih Beograđana.

Koju svoju odluku smatrate najučinkovitijom, najznačajnijom?

- Ako bih posle 14 godina u ovom poslu morao sam sebe da hvalim i da govorim o stvarima koje sam uradio, i ako nisu dovoljna moja dela i sve što je ostalo iza mene svih ovih godina u lokalnoj politici, ako nije dovoljna činjenica da su me na Novom Beogradu, najmnogoljudnijoj i najrazvijenijoj srpskoj opštini ljudi birali 10 godina i da sam pobeđivao tri puta zaredom... Kada sam došao na čelo Novog Beograda i kada sam sa njega otišao, to više nije bio isti grad. Ako nije dovoljno što sam kao prvi na listi prošle godine dobio izbore u Beogradu i da sam opet svojim imenom i prezimenom taj koji staje na čelo liste kao prvi među jednakima, ne sakrivajući se iza bilo čega ili bilo koga, onda verovatno ništa nije dovoljno i svaka dalja reč gubi smisao.

Dobar odnos sa Vučićem Na nedavno održanom skupu SNS u "Areni" Vučić vas je javno pohvalio. Da li vam je do sada nešto zamerio, kada je reč o vođenju grada? - Vučić i ja imamo dobar i zdrav odnos, to sam više puta rekao, to ću i sada da ponovim i nemam nameru dalje o tome da polemišem. Čim nešto morate posebno da pojašnjavate, znači da se nekom pravdate, a ja za tim stvarno nemam potrebu.

Šta niste stigli da uradite, a hteli ste?

- Mnogo toga, ali zato i postoji mandat od četiri godine, a najčešće su vam potrebna bar dva mandata da bi došlo do realizacije mnogih stvari. Na Novom Beogradu tek u toku prve dve godine drugog mandati ljudi su mogli realno da osete i vide sve stvari koje smo radili za njih prethodnih godina.

Mislite li da će uklanjanje splavova od Brankovog mosta do Ušća proći manje burno u odnosu na situaciju na Savskom šetalištu?

- Da sam se bavio time kako će šta proći, burno ili ne, ne bih ništa uradio. Znam da su mnogobrojni, koji tamo imaju splavove, licitirali za nove lokacije, tako da verujem da su naučili lekciju njihovih kolega sa Savskog šetališta, koji su mislili da ću se predomisliti ili da me mogu zaustaviti u mojoj nameri da stvari dovedem u red time što će da reaguju, kako vi kažete, "burno".

Foto: I. Marinković

Ukoliko vaša lista ne osvoji većinu u gradskom parlamentu, možete li sebe zamisliti na mestu odbornika?

- Kad prođu izbori i budemo znali njihov epilog, razmišljaću o tome šta će biti dalje, sada sam maksimalno fokusiran na posao koji je ispred mene.