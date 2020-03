Novosti online | 21. mart 2020. 15:20 | Komentara: 0

Virus korona je noćna mora za ceo svet, pa nije zaobišao ni Australiju. Panika je zahvatila tamošnje stanovništvo, pa su prodavnice mahom prazne. Gotovo da su sve namirnice pokupovane, a naša bivša teniserka Jelena Dokić poslala je jaku poruku putem društvenih mreža.- Ovo je apsolutno užasavajuće i nepotrebno i nisam sigurna jesam li ljuta ili tužna. Kao neko ko je video rat i bio izbeglica više puta, kao neko ko je iz prve ruke video kako izgleda kad nema hrane u prodavnici, ne zato što ljudi previše kupuju, već zato što je nema u celoj zemlji - počela je Dokićeva svoju priču.Australijska, pa srpska i na kraju opet australijska teniserka je nastavila u istom ritmu.- Kao neko ko je gladan proveo mnogo dana i noći i neko ko nije imao novca da kupi hranu i naposletku kao neko ko je satima stajao u redovima po ciči zimi kao dete koje bi dobijalo malo parče hleba i koje nije imalo struje i grejanja kad je napolju bilo -20, verujte mi kad kažem da je ovo nepotrebno. Tačnije, neuviđavno je, pohlepno, nepristojno i odvratno.Dokićeva je one koji preteruju sa kupovinom je uporedila sa hrčkovima.- U teškom smo i nepredvidivom periodu ali ima više nego dovoljno hrane i zaliha za dolazeće godine i imamo dovoljno da nahranimo sve. Panična kupovina je kao kod hrčkova, a svi ti ljudi koji su kupili toliku hranu, da ne pričam o toalet papiru, kupili su više nego dovoljno za mesece unapred, možda i godinu. To je vic. Time su samo pokazali koliko su pohlepni i neljubazni. Umesto što su sebični, ti isti treba da obiđu nekog starijeg sa hendikepom i da im pomognu da oni kupe nešto ili šta im već treba, jer su oni ostali bez zaliha i najranjiviji su.Na kraju je Dokićeva napisala nešto što bi svi morali da pročitaju...- Prestanimo da budemo sebični i sjedinimo se da bismo prošli kroz ovo. I proći ćemo, ali u međuvremenu pomozimo onima kojima treba pomoć umesto što postajemo vesti tako što se međusobno tučemo po supermarketima. Hajde da dospemo do vesti tako što pomažemo ranjivima i tako što ćemo se ujediniti. Budite pristojni prema ostalima i ostanite jaki i bezbedni - poručila je Jelena Dokić.