Z. ĆOROVIĆ | 11. jun 2020. 08:10 | Komentara: 0

PLANOVI za novu sezonu uveliko se prave, iako se još ne zna kada će ona početi. Po najavama iz UEFA, kvalifikacije za Ligu šampiona trebalo bi da počnu u avgustu, a pošto će Crvena zvezda ovoga puta startovati od drugog kola, po očekivanom rasporedu njen prvi evro-duel na programu je 11. ili 12. avgusta.

Do tada, trener crveno-belih Dejan Stanković sa najbližim saradnicima, generalnim i sportskim direktorom Zvezdanom Terzićem i Mitrom Mrkelom, imaće dovoljno vremena da skocka i spremi jak tim koji će treći put zaredom napasti elitni nivo. O nekim potencijalnim pojačanjima se uveliko priča, trenutno su najatraktivniji Aleksandar Katai (29) i Slobodan Tedić (20).

Odmah po rastanku sa LA Galaksijem zbog poznatih, nefudbalskih, razloga, iz Crvene zvezde su pozvali svog bišeg kapitena da se vrati na "Marakanu", gde je od 2014. do 2016. odigrao dve sjajne sezone (u drugoj bio i prvi strelac Superlige). Po nekim informacijama, crveno-beli su ponudili Kataiju godišnju platu od 500.000 evra. Iskusni krilni napadač je u međuvremenu dobio još nekoliko ponuda i sada je na njemu da odluči gde će i šta će.



IVANOVIĆ I TOŠIĆ OPET U IGRI POŠTO je izvesno da će Branislav Ivanović (36) napustiti Zenit po završetku ove sezone, ponovo se spekuliše da bi mogao da se vrati u Srbiju i karijeru završi u Zvezdinom dresu. Rekorder po broju nastupa za našu reprezentaciju (105) još ništa nije ni nagovestio po tom pitanju. Slična je priča i sa Duškom Tošićem (35) koji trenira u Srbiji i čeka dogovor sa kineskim Gvangdžuom.

Situacija sa Tedićem (21)je dosta zamršenija. Mladi napadač je početkom januara ove godine potpisao za Mančester siti do 2024. za tri miliona evra, pa je po dogovoru dva kluba ostao u Čukaričkom do kraja sezone kao pozajmljen igrač.

Zvezda se i ranije raspitivala za Tedića, dok u igru nisu ušli prebogati "građani", kada više nije imala šansu da ostane u konkurenciji. Ipak, "provirila" je nova mogućnost da ga angažuje i to na pozajmicu. Namere Mančester sitija su da opet proslede talentovanog golgetera na dalje kaljenje i Zvezda se odmah prijavila da ona bude Tedićeva sledeća odskočna daska na putu ka Ostrvu. Englezima je to stavljeno do znanja i oni su ti koji će prelomiti. Njima je u interesu da im igrač brže očvrsne i sazre tako da će za Tedića najverovatnije tražiti neku jaču ligu od srpske. Sa druge strane, Zvezdin poziv dobija na težini zbog mnogobrojnih evropskih utakmica koje je čekaju. Za ambicioznog igrača kao što je Tedić, izazov je napasti Ligu šampiona, ili Ligu Evrope.

Njegov dolazak na "Marakanu" bio bi pun pogodak. Tedić je momak koga u Čukaričkom iskreno hvale da poseduje vrhunske sportske i ljudske kvalitete, da je veliki profesionalac, disciplinovan, posvećen igrač, uvek željan napretka. Ove sezone je odskočio kao iz katapulta, za Čukarički je odigrao 32 utakmice na kojima je postigao 14 pogodaka. U Zvezdi bi sigurno mogao da se razvije još više, ali šanse nisu velike da u njoj nastavi karijeru. Imao bi prostora, pošto Boaći najverovatnije odlazi ovog leta, Pavkovu su odrešene ruke ukoliko dobije pravu ponudu...

Bez Boaćija i eventualno Pavkova, srpskom šampionu biće prioritet da potraži jednog, što bi se reklo "rasnog" golgetera da pojača konkurenciju Portugalcu Tomaneu jer se još nije pokazao kao takav. Za poziciju klasičnog špica konkuriše i sve bolji Aleksa Vukanović, iako je najviše korišćen po bokovima.

Sve je izvesnije da će novajlija u ofanzivi biti Srđan Spiridonović (26). Poljski mediji su objavili da je raskinuo sa Pogonom i da je sve utanačio sa crveno-belima. Srbin rođen u Beču, igrao je još i za Austriju, Vičencu, Mesinu, Admiru i Panionios.

Zasada, Katai, Tedić i Spiridonović su prvi ozbiljniji Zvezdini "pikovi" za novu sezonu. Očekuju se i odlasci, sem Boaćija i Pavkova, dozvolu kluba da potraže novu sredinu imaju Rodić, Jovančić, Jovičić, Simić, Kinezi su i dalje zainteresovani za Degeneka...

Kao i sve ostalo, fudbalsko tržište se promenilo i pretumbalo od posledica visrusa korona. Finansijska kriza drma mnoge klubove, a Zvezda je ona od onih što su prinuđeni da prodajom popunjavaju budžet. Ono što niko od navijača ne bi voleo je da neko od klupskih bisera, Petrović, Gavrić ili Nikolić bude prodat već ovog leta. Ti mladići su Zvezdina najtraženija "roba" i mnogo toga dobrog što je urađeno proteklih godina izgubiće smisao ukoliko neko od njih uskoro krene stopama Jovića, Grujića, Račića, Adžića...