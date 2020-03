Novosti online | 24. mart 2020. 08:30 |

Kapitan Atalante Alehandro Gomez izjavio je da ljudi u Bergamu, gradu koji je najteže pogođen epidemijom koronavirusa, koriste svakakve izgovore za pokušaj izbegavanja karantina."Još ima ljudi na ulicama", rekao je Gomez u razgovoru za argentinski sportski dnevnik Ole."Postoje oni koji idu na trčanje, oni koji idu u park da vežbaju, oni koji izvode psa i provode sat vremena u šetnji jer im je dosadno kod kuće ili oni koji lažu da idu u supermarket. Ja ostajem kod kuće iako sam sportista i to je moj posao."Prvi slučajevi virusa zabeleženi su na severu Italije u nedelji kada je Atalanta uživala u jednoj od najlepših večeri u njihovoj istoriji, pobedivši Valensiju sa 4:1 u prvom susretu osmine finala Lige šampiona."Mislim da je u početku bilo mnogo dezinformacija i svi smo to shvatili vrlo lagano. Mislili smo da je to samo još jedan grip, virus poput bilo kojeg koji dolazi zimi, tako da smo nastavili da živimo normalan život. Kada su ljudi oko nas počeli da umiru, osetili smo strah. Neko je tog dana na San Siru bio zaražen. Mislim da današnja situacija u Bergamu ima veze s utakmicom Lige šampiona na San Siru. Igranje tih utakmica je bilo grozno," rekao je Gomez.Na stadionu u Milanu je te večeri bilo nešto više od 44.000 navijača, većinom pristiglih iz Bergama.U Italiji je od koronavirusa preminulo više od 6.000 ljudi, a mnogi fudbaleri i članovi Valensijine ekspedicije su se takođe zarazili u Milanu.