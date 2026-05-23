MUP SAOPŠTIO BROJ BLOKADERA OKUPLJENIH NA SLAVIJI: Obratio se direktor policije

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević se obratio i otkrio detalje današnje blokaderskog protesta, kao i broj učesnika.

- Imamo prijavljeno okupljanje od strane studenta u ime studentskog pokreta na Slavija, izuzetno retko prijavljeno okupljanje. Imajući u vidu da je bila blagovremena, preduzete su mere i radnje iz nadležne policije. Počele su juče, trajale celu noć i danas ceo dan i do sada nemamo nikakvih većih incidenata, imamo jedan napad na novinara i taj napad je fazi pronalaženja lica koja su izvršila incident - rekao je direktor policije Vasiljević i dodao:

- Okupilo se oko 34.300 građana. Prisutna je i velika fluktuacija građana na širem prostoru, tako da ima građana i koji odlaze na druga mesta.