Nećemo da nas leče Albanci: "Novosti" na KiM, u selima u kojima Priština oduzima ambulante

PRVO su nam uhapsili petoricu meštana, domaćine, roditelje, koji su planirali ovde da grade budućnost.

Foto: D. Zečević

Posle nešto više od mesec dana zatvorili su nam ambulante i skinuli table sa nazivima osnovne i Tehničke škole. A, onda su u utorak na zatvorenim ambulantama postavili table sa tzv. kosovskim obeležjima. Došli su bez najave i medicinskim radnicama poručili da se više ne smeju oslanjati na Kliničko-bolnički centar U Mitrovici, već na Dom zdravlja u Srbici. Jasno je da naši ljudi nemaju poverenja u albanske lekare, osim osamdesetak dece, imamo stare i bolesne, nemoćne.

Ovim rečima Vasilije Tomašević, predsednik Privremenog organa u Opštini Srbica, opisuje stanje u srbičkim selima Suvo Grlo i Banje, koja su funkcionisala u srpskom sistemu. Prema njegovim rečima, situacija u ova dva sela, gde u potpuno albanskom okruženju živi oko 250 Srba, sve je teža i neizvesnija.

Ni reč o zdravstvu SPECIJALNI predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se u Prištini sa premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem. Kako je saopšteno, razgovarano je o integraciji u EU i reformama. Sastanak je održan u sredu uveče, a javnost je o njemu obaveštena juče.

Kako je navedeno u saopštenju, razgovarano je i o procesu članstva Prištine u Savetu Evrope, kao i o "aktuelnim političkim događajima i domaćim dešavanjima". Dakle, ni reč o srpskim zdravstvenim institucijama.

- Svi smo u strahu i pod stresom. Nepodnošljivo je - ističu meštani jedina dva srpska sela u opštini Srbica, na severu Kosova i Metohije, koja se sa jedne strane graniče sa većinski srpskom opštinom Zubin Potok, a sa druge sa metohijskom opštinom Istok.



- Komšije iz susednih sela poslednjih godina su se primirile, jer nemaju ni razloga da nas napadaju, sada smo na meti tzv. kosovskih vlasti. Udarili su na nas jer smo izolovani i nezaštićeni - govore meštani.

Foto: D. Zečević Vasilije Tomašević

Izuzetno teško im je, kažu, palo hapšenje petorice meštana od kojih je jedan pušten da se brani sa slobode pošto su, tvrde, optužbe na njegov račun bile, ne samo lažne, već besmislene. Ostala četvorica još su u pritvoru, bez ikakve krivice.

Prekjuče je, prvo na objektu u selu Banje, postavljena nova tabla sa natpisom "Ambulanta u Banje", na naglašenom albanskom, a potom srpskom i engleskom. Na njoj se u zaglavlju nalaze grb lažne države sa desne strane i grb opštine Srbica sa leve, a postavili su je tzv. kosovski zdravstveni inspektori, uz asistenciju policije, dok su meštani obeležavali seosku slavu - treći Vaskrs.

- Kao što su ove ambulante nasilno i protivpravno zatvorene uoči Vaskrsa, isto tako su i table postavljene jednostrano i bez ikakve saglasnosti srpskog naroda, mimo svih postignutih dogovora - istakao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

On upozorava da se pitanje srpskih zdravstvenih institucija može rešavati jedino u dijalogu, a nikako jednostranim potezima. Kancelarija za KiM je o svemu obavestila i posrednika u dijalogu Petera Sorensena, koji je i garantovao da će srpske zdravstvene institucije nastaviti da nesmetano funkcionišu.