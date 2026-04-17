Politika

Nećemo da nas leče Albanci: "Novosti" na KiM, u selima u kojima Priština oduzima ambulante

Д. Зечевић

17. 04. 2026. u 06:45

PRVO su nam uhapsili petoricu meštana, domaćine, roditelje, koji su planirali ovde da grade budućnost.

Нећемо да нас лече Албанци: Новости на КиМ, у селима у којима Приштина одузима амбуланте

Foto: D. Zečević

Posle nešto više od mesec dana zatvorili su nam ambulante i skinuli table sa nazivima osnovne i Tehničke škole. A, onda su u utorak na zatvorenim ambulantama postavili table sa tzv. kosovskim obeležjima. Došli su bez najave i medicinskim radnicama poručili da se više ne smeju oslanjati na Kliničko-bolnički centar U Mitrovici, već na Dom zdravlja u Srbici. Jasno je da naši ljudi nemaju poverenja u albanske lekare, osim osamdesetak dece, imamo stare i bolesne, nemoćne.

Ovim rečima Vasilije Tomašević, predsednik Privremenog organa u Opštini Srbica, opisuje stanje u srbičkim selima Suvo Grlo i Banje, koja su funkcionisala u srpskom sistemu. Prema njegovim rečima, situacija u ova dva sela, gde u potpuno albanskom okruženju živi oko 250 Srba, sve je teža i neizvesnija.

Ni reč o zdravstvu

SPECIJALNI predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se u Prištini sa premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem. Kako je saopšteno, razgovarano je o integraciji u EU i reformama. Sastanak je održan u sredu uveče, a javnost je o njemu obaveštena juče.
Kako je navedeno u saopštenju, razgovarano je i o procesu članstva Prištine u Savetu Evrope, kao i o "aktuelnim političkim događajima i domaćim dešavanjima".

Dakle, ni reč o srpskim zdravstvenim institucijama.

- Svi smo u strahu i pod stresom. Nepodnošljivo je - ističu meštani jedina dva srpska sela u opštini Srbica, na severu Kosova i Metohije, koja se sa jedne strane graniče sa većinski srpskom opštinom Zubin Potok, a sa druge sa metohijskom opštinom Istok.

Kao spona između severa i Metohije, žitelji ovih sela opstaju u potpunoj izolaciji, iako su često bili na meti Albanaca.

- Komšije iz susednih sela poslednjih godina su se primirile, jer nemaju ni razloga da nas napadaju, sada smo na meti tzv. kosovskih vlasti. Udarili su na nas jer smo izolovani i nezaštićeni - govore meštani.

Foto: D. Zečević

Vasilije Tomašević

Izuzetno teško im je, kažu, palo hapšenje petorice meštana od kojih je jedan pušten da se brani sa slobode pošto su, tvrde, optužbe na njegov račun bile, ne samo lažne, već besmislene. Ostala četvorica još su u pritvoru, bez ikakve krivice.

Prekjuče je, prvo na objektu u selu Banje, postavljena nova tabla sa natpisom "Ambulanta u Banje", na naglašenom albanskom, a potom srpskom i engleskom. Na njoj se u zaglavlju nalaze grb lažne države sa desne strane i grb opštine Srbica sa leve, a postavili su je tzv. kosovski zdravstveni inspektori, uz asistenciju policije, dok su meštani obeležavali seosku slavu - treći Vaskrs.

- Kao što su ove ambulante nasilno i protivpravno zatvorene uoči Vaskrsa, isto tako su i table postavljene jednostrano i bez ikakve saglasnosti srpskog naroda, mimo svih postignutih dogovora - istakao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

On upozorava da se pitanje srpskih zdravstvenih institucija može rešavati jedino u dijalogu, a nikako jednostranim potezima. Kancelarija za KiM je o svemu obavestila i posrednika u dijalogu Petera Sorensena, koji je i garantovao da će srpske zdravstvene institucije nastaviti da nesmetano funkcionišu. 

Drugi pišu

Pročitajte više

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste
Panorama

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste

KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

16. 04. 2026. u 09:44

Komentar: Žigosanje
Kolumne

Komentar: Žigosanje

Mama, piški mi se. Sine, imaš li malo vode, nemamo više ni kapi. Baki raste pritisak, ne znamo šta da radimo. Sav sam se ukočio! Ostaću bez benzina, kako ćemo dalje? Ljudi, vozim srčanog bolesnika! Propade nam rezervisani hotelski smeštaj za večeras. Moraćemo do Minhena direktno. Sutra ujutro treba da sam na poslu, kako ću sad?! Tata, gladan sam!

17. 04. 2026. u 06:00

Politika
Tenis
Fudbal
Češka priznala da je pod pritiskom priznala lažnu državu Kosovo

Češka priznala da je pod pritiskom priznala lažnu državu Kosovo