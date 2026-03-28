REKTORE, KO NAM ČUVA DECU NA FAKULTETIMA?! Đokić neće da odgovori na pitanje naroda
NARODNI poslanik Marko Atlagić postavio je pet ključnih pitanja rektoru Đokiću i dekanu Sinaniju.
- Ja ću skratiti ovo i postaviću vam pet kratih pitanja. Ovo što ovaj Odbor i interesuje i građane Srbije jeste sledeće:
- Prvo pitanje, Odboru za obrazovanje i nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo potrebna je sledeća informacija, da li je dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani tražio a rektor univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić dozvolio da se u zgradi Filozofskog fakulteta skladište pirotehnička sredstva i ostala hladna oružja kojima su ugrožena bezbednost svih studenata, članova nastavnog i vannastavnog osoblja i čak građana Republike Srbije koji prolaze pored fakulteta?
- Drugo, da li je dekan Filozofskog fakulteta dr Danijel Sinani tražio, a rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić dozvolio da studenti borave na fakultetu i nakon isteka radnog vremena?
- Treće pitanje, da li je dekan Filozofskog fakulteta dr Danijel Sinani tražio, a rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić to dozvolio da se zgrada Filozofskog fakulteta koristi za organizovana noćenja studenata i drugih lica?
- Četvrto pitanje, Odboru za obrazovanje i nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo potrebna je sledeća informacija potrebno je od rektora Univerziteta u Beogradu dr Vladana Đokića, a i od drugih rektora državnih Univerziteta da li ste u proteklih godinu dana pisanim putem upozorili dekane, savete fakulteta, pogotovo predsednike saveta, da nije dozvoljeno oragnizovanje celodnevnog boravka i noćenja studenata i drugih lica u prostorija visokoškolskih ustanova?
- Potrebna je i sledeća informacija od rektora Univerziteta u Beogradu dr Vladana Đokića da li je Univerzitet u Beogradu zauzeo bilo koji stav osude korišćenja narkotika i skladištenja oružja u zgradama fakulteta koji funkcionišu u okviru Univerziteta u Beogradu poslednjih godinu i nešto dana i da li je navedeni stav iskordiniran sa dekanima i da li rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić nakon svih dešavanja na fakultetima u proteklih godinu dana, posebno nakon što je jedna mlada osoba izgubila svoj život tako što je skočila sa zgrade fakulteta, može da garantuje da su studenti bezbedni na fakultetima u Beogradu? - naveo je Atlagić.
- Posebno vas molim, obraćam se vama gospodine rektore kao čovek čoveku, kao kolega kolegi, kao profesor profesoru, da li imate bar malo profesorske i nastavničke odgovoronosti i kao rukovodilac da podnesete kao moralni čin ostavku na svoje radno mesto? - upitao je Atlagić.
LOKALNI IZBORI: Blokaderi potegli pištolje na ljude, tuku i prave nerede
29. 03. 2026. u 07:00 >> 13:58
BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama
29. 03. 2026. u 13:40
USTAŠE PRUŽAJU KOMPLETNU LOGISTIKU, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE
29. 03. 2026. u 13:31
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
