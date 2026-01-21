"PRED NAMA JE NOVA ERA" Vučić: Od sutra se istorija piše drugačije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS.

Foto: Printscreen/RTS

Predsednik Vučić sastao se sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Kaže da je sasvim uveren da se od sutra istorija piše drugačije.

- Amerika i Evropa neće istupati zajedno po svim pitanjima, već često odvojeno i suprostavljeno jedni drugima - kazao je on.

Foto: Printscreen/RTS

Smatra da je Ursula fon der Lajen u svom "nadahnutom govoru" jasno rekla da je vreme da stavimo tačku na nostalgične emocije i da moramo da donosimo mere i odluke koje će značiti evropsku nezavisnost.

- To će zahtevati teške odluke koje se od Evrope zahtevaju - kazao je on.

Predsednik SAD Donald Tramp je govorio važne stvari i tačno je da rastu brže od Evrope, naveo je Vučić.

- Zato se i mi koncentrišemo na rast. Stopa javnog duga Srbije nikad nije bila na nižem nivou u poslednjim decenijama u odnosu na BDP. Tramp je izneo mnogo podataka koji idu u prilog SAD. Način na koji se raspravlja o teritorijama u savremenom svetu... Ako ništa, dobra stvar je da je predsednik Tramp ogolio sve do te mere i nije upakaovao u plavo-žutu kutijicu da ima "humanitarne katastrofe" na Kosovu i Metohiji. Videćete da nije bilo velike razlike u broju ubijenih Albanaca i Srba, ali je bio potreban Lajbnicov dovoljan razlog da bi nam oteli teritoriju, a danas velike sile nemaju vremena za to i to postaje neka vrsta nova moda. Jasno je da međunarodno pravo nemamo i da ulazimo u vreme nepoznatog, vreme u kojem će svako svog subašu da juri na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Svima rastu apetiti, nivo tenzija raste - kazao je on.

Kaže da nije veliki optimista, ali da je naše da očuvamo dobre odnose i sa SAD i sa EU.

Kad je u pitanju izjava Ričarda Grenela da bi on trebalo da se drži američkog puta, kaže da je Grenel ozbiljan i odgovoran čovek.

- Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos o "evropskom putu" Srbije. Ako se nameću nove alternative... Američka ekonomija je jača, brže raste... Nalazimo se na evropskom kontinentu, ne možete pri prvom problemu da pokažete da ste neko ko je slab i ko će da ide na drugu stranu. Imaćemo u subotu proširenu sednicu Vlade i verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD i moći da, konačno, pristupimo razgovoru o strateškom partnerstvu sa SAD, ali Srbija se nalazi na "evropskom putu". U teškim momentima vidim priliku za Srbiju da može da zauzme još povoljniju poziciji, čuvajući tradicionalna prijateljstva sa NR Kinom i Rusijom - tvrdi Vučić.

Foto: Printscreen/RTS

Kaže da je o tome spreman da razgovara i sa "političkim protivnicima".

- Nadam se da će u naredna dva meseca doći do prekida sukoba. Jedan od uslova Vladimira Zelenskog je da Ukrajina postane članica EU do 2027. godine, a EU mora da mu izađe u susret. Postoji značajna opozicija u EU po tom pitanju. Nije ovo samo ko će na koga krenuti, ali je veoma kompleksna situacija, potrebno je promišljanja i uzdržavanja od izgovaranja teških reči - rekao je Vučić.

Najavio je podele po tom pitanju u EU.

- Iz Davosa donosimo poziciju poštovanja koju Srbija ima u svetu - kazao je on.

Istakao je da je imao dobar razgovor sa Martom Kos.

- Razgovarao sam i sa (Markom) Rubiom, on ne pokazuje emocije, ali je danas bio obradovan što me vidi. Nisam krio da sam došao da čujem predsednika Trampa i verujem da ćemo i moći da razvijamo dijalog u interesu Srbije - kazao je on.

Kaže da je imao dugačke bilaterale.

- Sastao sam se sa mnogo lidera. Babiš je danas doneo odluku Vlade da Češka učestvuje na Ekspu, što je veoma važno. Švajcarski predsednik je potvrdio učešće, pre toga će posetiti Srbiju, kao i Babiš. Razgovarao sam i sa predsednikom Izraela, Hercegom, možete da mislite koliko je to važno za našu zemlju. On je moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne, i sa pozicioniranjem Srbije sa transatlanskim partnerima, ali i sa situacijom u svetu - naveo je Vučić.

Odgovorio je na pitanje o ljudima koji ne veruju u leteće taksije.

- Tako su isto negodovali i kad smo gradili Beograd na vodi, i sa projektom brze pruge, auto-putevima, da "nikada neće biti završeni". Pa kažu "srušiće se" tunel, a sve to koriste svakodnevno, ali je to deo našeg političkog folklora. Gledaju samo da kažu nešto loše, a dogodiće se. To su letelice Arčer kompanije, imaju dosta ulaganja, pokušavaju da zadrže prvo mesto u svetu, to je kalifornijska kompanija. Imaćemo i mnogo drugih stvari, napravili smo dobar ugovor. Ekspo će biti najposećenija manifestacija u svetu 2027. godine. Ali nastavljamo da radimo - tvrdi Vučić.

Srbija će povećati za 5 odsto, de fakto 18 odsto učešće u kapitalu NIS-a, kaže Vučić.

- Hteo bih da se zahvalim ruskoj strani kao korektnom partneru, poslednjih nekoliko godina. Pred nama je nova era, nisu bili laki pregovori, ali obezbedili smo da rafinerija mora da radi, zaštitili smo interese Srbije. U našem okruženju postoje snažne vojne alijanse, moramo da snažimo našu Vojsku, da jačamo našu ekonomiju, naša stopa rasta mora da bude uvek iznad 3 odsto, imamo dobru monetarnu politiku — kako bismo mogli ljudima da obezbedimo bolji život. Ali nije lako, moramo da budemo pažljivi i posvećeni i da radimo mnogo više, jer svačega će biti u svetu ove godine, moramo biti spremni na sve - rekao je Vučić.

Kaže da nema strah da ćemo "zaigrati u pogrešnom timu".

- Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim, a to je srpski tim i tako će biti u budućnosti. Mi ćemo postaviti pet osnovnih ciljeva. Siguran sam da će, uz neke spoljno-političke principe, prvi i najvažniji cilj biti očuvanje mira i stabilnosti. Gubili smo decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Nemamo dece, ljudi i žena za bacanje. Moramo da sačuvamo šta imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju. Bićemo korektni i voditi računa da nikog ne povredimo - kazao je on.