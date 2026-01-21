Politika

HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)

В. Н.

21. 01. 2026. u 19:00

PEDESETAK separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

ХОРОР У НОВОМ САДУ: Динкови сепаратисти псују децу српским полицајцима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:

Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU