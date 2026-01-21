HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)
PEDESETAK separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!
Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:
Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.
BONUS VIDEO:
