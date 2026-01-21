HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)

PEDESETAK separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:

Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.

Ovo je citat nepoznatog ustaše:

"Dete ti je..em ono najmlađe!"

Drugi ustaša je opsovao nešto slično.

Duga nam borba predstoji protiv ovog zla. Nisu to više ljudska bića nego strašno zverinje ... pic.twitter.com/EjUtlvDXHJ — Goran Davidović (@GoranDvd) January 21, 2026

