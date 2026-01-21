Politika

BLOKADERI=PARODIJA (VIDEO)

В. Н.

21. 01. 2026. u 10:34

I KADA pomislimo da ta šačica ljudi, koja neko ime koje se uvuklo u uši "blokaderi" ne mogu više da nas nasmeju, iznenade, ili što bi se žargonski reklo, da ne možemo da imamo veći transfer blama dok ih gledamo, evo ga demanti.

БЛОКАДЕРИ=ПАРОДИЈА (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pogledajte video i sve će vam biti jasno:

