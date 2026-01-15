BRNABIĆ PATOSIRALA ĐILASA: Od besa mu se tresle ruke dok je pio vodu (VIDEO)

ANA Brnabić odgovorila je Draganu Đilasu, a od reči predsednice Skupštine lideru SSP-a su se tresle ruke i morao je da popije vodu.

- Deci ste uzeli Pionirski grad kao gradonačelnik Beograda, da bi strpali pare u svoj džep. Vi imate prava da nekome držite moralnu pridiku?! Tišina tamo! - rekla je Brnabić i nastavila:

- Vi ste ekspert za otimanje. Ja sam sigurna da vi od mene bolje znate. Ne postoji veći ekspert za otimanje u Republici Srbiji. Vi ste otimali, opet kažem od dece dečje odmaralište da bi izgradili kuću "Velikog brata" za kompaniju čiji ste bili delom vlasnik. Kao gradonačelnik Beograda, ne postoji veća sramota! U istoriji Srbije ne postoji veća sramota. I ne postoji, realno, veći zločin od toga. I kada ste izvukli sve pare, tu kuću "Velikog brata", dali ste da neko drugi to i sruši i pomeri i vrati u prvobitno stanje.

Pa vi ste otimali od Telekoma, zato što je taj Telekom je morao da od svih građana Srbije da sponzoriše tu kuću "Velikog brata". Pa vi ste otimali od svih gradskih preduzeća, od svih građana Beograda tako što su sva preduzeća morala da potpišu ugovor sa vašom kompanijom. Da vaša kompanija pruža marketingške usluge za ta preduzeća. Pa vi ste stručnjak u otimanju. Ako ja lažem, onda laže Verica Barać. Vi ste oteli sve medije. Sve medije! Nije vam smešno što vam je šef otimao od dece? Svima vama kojima je on koalicioni partner. Od dece, kuće velikog brata u Pionirskom gradu. Pa gradonačelnik je to potpisao sa sopstvenom kompanijom. A o tome kolike ste siledžije? Pa to znaju bukvalno svi u ovoj zemlji. A o tome da bijete ženu, pa onda žena mora i krivičnu prijavu koju je već podnela da povuče? Pa to je još gore nego da ste je samo tukli - rekla je Brnabić.

