"OVO JE POSLEDICA NEAKTIVNOSTI NAŠIH TUŽILAŠTAVA" Ana Brnabić: Sve što čujete u videu ovog "influensera" je laž (VIDEO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić je na svom profilu na mreži "Iks" najoštrije osudila laži upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i Srpskoj naprednoj stranci.
Njenu objavu prenosimo u celosti:
- Ovo je jedan od osnovnih problema društvenih mreža, ali i posledica neaktivnosti naših tužilaštava. Svako sme da kaže šta god želi i da izgovori kakvu god hoće laž u cilju uznemiravanja javnosti, a niko ne reaguje. Sve što čujete u videu ovog "influensera" je laž.
Niko nikakve mlekare nije prodao 2022. godine. I Knjaz Miloš i Bambi i Imlek su prodati do 2006. Na isti način kao što su u apsolutnoj tišini, bez javnih rasprava i saglasnosti građana, do 2008. godine, za bednih 60 miliona evra prodata skoro sva naša vodoizvorišta.
Sve je to uradila bivša blokaderska vlast i nikakve veze nema ni sa Aleksandrom Vučićem, ni sa SNS. A posebna je laž da bilo šta od toga ima veze sa Sorošem, kao i da se većina naših mlečnih proizvoda dobija iz mleka u prahu. Prema informacijama koje ja imam još kao PV, samo Imlek otkupljuje u proseku 250 miliona litara mleka godišnje od proizvođača u Srbiji.
Cilj ovakvih laži, koje brzo postaju viralne, je uznemiravanje javnosti. One direktno utiču na podrivanje ekonomske aktivnosti u Srbiji, targetiranje predsednika Vučića i institucija, kao i slabljenje naših poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta.
Da li će se tužilaštvo u bilo kom trenutku probuditi i krenuti da radi svoj posao?
