Politika

OVAKAV UDAR NA MEDIJE NEĆE PROĆI ASN: Zahtevamo hitno preispitivanje presude i ukidanje mere zabrane obavljanja delatnosti

В. Н.

03. 12. 2025. u 17:36

POVODOM drakonske presude uredniku "novosti.rs" Andrijani Nešić reagovala je i Asocijacija novinara Srbije.

ОВАКАВ УДАР НА МЕДИЈЕ НЕЋЕ ПРОЋИ АСН: Захтевамо хитно преиспитивање пресуде и укидање мере забране обављања делатности

Foto: Printskrin

Saopštenje za javnost prenosimo u celini:


ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je urednica “Novosti” Andrijana Nešić oglašena krivom, novčano kažnjena, i dodatno sankcionisana nedopustivom zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana.

Ovakva odluka predstavlja direktan napad na slobodu medija i opasan pokušaj zastrašivanja i disciplinovanja novinara. Dodatno zabrinjava činjenica da je sudija Bezmarević Janjić javno podržala grupu tzv. “blokadera”, čime je grubo narušen princip nepristrasnosti i ozbiljno doveden u pitanje legitimitet presude.

Novčana kazna, u kombinaciji sa zabranom rada, predstavlja opasnu poruku celokupnoj novinarskoj zajednici: da se zbog obavljanja profesionalnih zadataka može biti izložen merama koje ugrožavaju i medijske slobode i ličnu egzistenciju.

ANS jasno i nedvosmisleno poručuje:
ovakav udar na medije neće proći.
Zahtevamo hitno preispitivanje presude i ukidanje mere zabrane obavljanja delatnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!