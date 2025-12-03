OVAKAV UDAR NA MEDIJE NEĆE PROĆI ASN: Zahtevamo hitno preispitivanje presude i ukidanje mere zabrane obavljanja delatnosti
POVODOM drakonske presude uredniku "novosti.rs" Andrijani Nešić reagovala je i Asocijacija novinara Srbije.
Saopštenje za javnost prenosimo u celini:
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je urednica “Novosti” Andrijana Nešić oglašena krivom, novčano kažnjena, i dodatno sankcionisana nedopustivom zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana.
Ovakva odluka predstavlja direktan napad na slobodu medija i opasan pokušaj zastrašivanja i disciplinovanja novinara. Dodatno zabrinjava činjenica da je sudija Bezmarević Janjić javno podržala grupu tzv. “blokadera”, čime je grubo narušen princip nepristrasnosti i ozbiljno doveden u pitanje legitimitet presude.
Novčana kazna, u kombinaciji sa zabranom rada, predstavlja opasnu poruku celokupnoj novinarskoj zajednici: da se zbog obavljanja profesionalnih zadataka može biti izložen merama koje ugrožavaju i medijske slobode i ličnu egzistenciju.
ANS jasno i nedvosmisleno poručuje:
ovakav udar na medije neće proći.
Zahtevamo hitno preispitivanje presude i ukidanje mere zabrane obavljanja delatnosti.
