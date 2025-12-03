ZA ZLO SPREMNI - OBJAVILI JEZIVU VEST: "Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac", oglasio se i ministar odbrane

HRVATSKA je još jednom pokazala da je spremna na svako zlo kada je u pitanju Srbija.

Foto: TANJUG/ FOTO HINA/ Denis CERIĆ/Instagram/buducnostsrbijeav

Naime, portal Dnevno.hr objavio je tekst s naslovom"Hrvatska će Srbiji zadati vrlo konkretan i jak udarac" u kom se citira izjava ministra odbrane te zemlje, Ivana Anušića, a u kojoj on otvoreno priznaje kako je Zagreb spreman da "Srbiji blokira ulazak u Evropsku uniju (EU)".

Foto: Printskrin

- Anušić je ovih dana jasno dao do znanja ono o čemu se dugo nagađalo - Hrvatska je spremna blokirati Srbiji ulazak u Evropsku uniju ukoliko se ne reši pitanje nestalih - piše Dnevno.hr u članku u kom hrvatski ministar odbrane dalje nastavlja da na sraman način optužuje Srbiju kada na neadekvatan način učestvuje u rešavanju pitanja otvorenih nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije.

Kako je zapretio, ukoliko Srbi kažu da ne žele da daju podatke o nestalima ili ih nemaju, "naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Evropsku uniju".

- Srbi moraju ispoštovati sve zakone i sve što smo i mi bili primorani ispoštovati onda kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Takav proces čeka i Srbiju. I mi naravno očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svetlo ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pitanje je da li Srbija uopšte želi da uđe u EU. To je pitanje svih pitanja - naveo je Anušić.

Foto: Printskrin Jutjub

Prema navodima Dnevno.hr, takav stav o Srbiji i njenom putu u Evropsku uniju imaju i u kancelariji predsednika Hrvatske, Zorana Milanovića.

- Bez obzira na to hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora da se reši - rečeno je iz Milanovićeve kancelarije hrvatskom RTL-u na koji se Dnevno.hr poziva.

Taj portal zatim podseća kako godinama i deo članova Hrvatske demokratske zajednice (HDž) i deo poslanika desnog spektra zagovara blokadu Srbije u pristupnim pregovorima o članstvu u EU.

- Taj stav je svojevremeno zagovarao Mostov Miro Bulj, koji je isticao da je to jedini način rešavanja pitanja nestalih - ističe hrvatski portal.

Potom u čitavu priču u kojoj se Srbija predstavlja kao glavni krivac za sve bilateralne problema na relaciji Zagreb-Beograd, ovaj medij uključuje i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

- Nije nepoznanica da je Plenković početkom jula 2023, povodom desete godišnjice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, najavljivao kako će Hrvatska nastojati da reši bilateralne probleme sa susednim zemljama bez blokiranja njihovog evropskog puta, a sada kada je postalo jasno da sa Srbima nema pomaka mirnim i civilizovanim putem Anušić je u premijerovo ime najavio moguću blokadu srpskog puta u Uniju, što je u dobrom delu javnosti i među braniteljskom populacijom naišlo na odobravanje, i što je shvaćeno poprilično ozbiljno, što ranije nije bio slučaj - zaključuje Dnevno.hr.

Foto: Profimedia

Inače, Hrvatska je zemlja koja ne prestaje da se meša u unutrašnja pitanja Srbije, što je pokazalo i njeno aktivno pružanje podrške blokaderima - rušiocima ustavnog poretka naše zemlje. Takođe, Zagreb je, podsetimo, 2016. godine Srbiji blokirao otvaranje Poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava, kao i Poglavlje 24 u pristupnim pregovorima sa Unijom, koje je vezano za pravdu, slobodu i sigurnost. Hrvatska je tada zahtevala da se u pregovarački okvir ugrade uslovi vezani za ukidanje srpske nadležnosti za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.

(Informer)