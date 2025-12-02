"NE MOŽETE NEGATIVNOM KAMPANJOM DA PRIDOBIJETE NAROD" Milana Vuković za "Novosti" o rezultatima izbora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da smo zvanično ušli u izbornu godinu i da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku od godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će zajedno sa parlamentarnim biti održani i predsednički izbori.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost je za "Novosti" govorila, kako o predstojećim izborima, tako i o onima koji su iza nas.

- Pa svakako juče smo mogli da čujemo izjavu predsednika Aleksandra Vučića vezano za parlamentarne izbore i to apsolutno ne treba da nas čudi, budući da predsednik Aleksandar Vučić nikada nije bežao od toga da se i njegov kredibilitet i njegov legitimitet proveri, a voljom naših birača. Podsetimo da je on prošle godine u ovo vreme nudio i vanredne parlamentarne izbore, nudio je čak i referendum, gde bi građani Republike Srbije mogli da se izjasne o tome da li i dalje njemu veruju, odnosno da li žele da on ostane na čelu Republike Srbije - počela je Milana za "Novosti", pa dodala:

- Videli smo istraživanje javnog mnjenja, videli smo da je on ubedljivo najpopularniji političar u našoj zemlji, osoba sa najvećim političkim autoritetom. Srpska napredna stranka jeste u partiji kojoj građani Republike Srbije najviše veruju, ona je to naravno zaslužila svojim radom i svojim rezultatima. To se u prethodnom periodu potvrdilo kako na lokalnim izborima u junu u Zrenjaninu i Kosjeriću, tako i sada na nedavno završenim lokalnim izborima u nedelju. Takođe, ne moramo zanemariti ni izbore za mesne zajednice koje smo imali u nizu opština, prema tome, apsolutno je jasno da niti Aleksandar Vučić, niti Srpska napredna stranka beže od izbora i kad god oni budu održani ono što će i predsednik, ali naravno i njegovi saradnici da predstave građanima jeste plan i program za budućnost i za boljitak građana.

Milana je za "Novosti" uporedila šta nudi SNS, a šta blokaderi i kako to utiče na narod Republike Srbije.

- Ono što mi nudimo našem narodu, to je mir, to je stabilnost, to je rad, to su rezultati, to je nešto što građani vide, što građani osete i kako građani mogu da žive bolje u narednom periodu. Videli smo sada i na ovim nedavno završenim izborima sa ovim blokaderima da oni jedino nude mržnju, nude generalni štrajk, pozivaju da sve treba da stane, ali vi nikada ne možete sa tom negativnom kampanjom, kampanjom protiv nekoga kao što su sada predsednika Aleksandra Vučića apostrofirali kao glavnog neprijatelja. Vi nikada ne možete sa tom negativnom kampanjom da animirate glasače da vas podrže. Tako da, kad god budu održani parlamentarni izbori, ja očekujem ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke, naravno i kandidata koga bude podržala Srpska napredna stranka, jer je to jedina ispravna politika za koju se pokazalo da našu zemlju može da vodi napred - navela je ona.

Milana Vuković je takođe detaljnije prokomentarisala lokalne izbore koji su se održali u Mionici, Sečnju i Negotinu, kao i kako su se blokaderi ponašali na dan izbora.

- Apsolutno očekivna ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke, gde je Srpska napredna stranka pokazala da je jedna stabilna politička partija, da ima jaku infrastrukturu i da ne mogu ovi blokaderi koji su pokušavali, a videli smo da se čitava blokaderska Srbija bukvalno sjatila u te tri opštine i pokušavali su da opstrujišu izbore, da oni apsolutno ne mogu da pariraju onoj politici koja ima iza sebe određene rezultate. Jako je teško sa pozicije vlasti ostvariti tako ubedljivu pobedu - iznela je Milana, pa dodala:

- Znači, kao što sam rekla, i ove sada tri lokalne samouprave, ali i prethodne dve koje smo imali u Zrenjaninu i Kosjeriću, samo pokazuju da to što radi Srpska napredna stranka nisu samo floskule, nije puka demagogija, nego zaista jeste politika uperena ka tome da građani žive bolje, a građani su to prepoznali zato su i dali svoje poverenje Srpskoj naprednoj stranci, a zato sam i ubeđena da na nekim sledećim lokalnim izborima, u kojoj god oni opštini sledeće budu održani, da ćemo imati, pa možda čak i ubedljiviju pobedu Srpske napredne stranke, jer kao što sam rekla, ne možete vi negativnom kampanjom da očekujete da ćete imati bilo kakav politički legitimitet i da ćete animirati ljude da glasaju za vas - zaključila je ona.

